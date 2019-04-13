Тень пустоты: сенсационное открытие ученых

Международная группа астрофизиков представила первое в истории изображение тени горизонта событий гигантской черной дыры. Она расположена на фоне колоссального кольца из раскаленной плазмы.

Смысл жизни человечества

Все увидели изображение из центра галактики Messier 87 в созвездии Девы. Эта галактика находится на расстоянии 54 миллиона световых лет. То есть то, что мы сейчас видим, случилось еще во времена динозавров. Дыра эта в шесть миллиардов раз тяжелее нашего Солнца, а ее горизонт событий больше всей нашей солнечной системы.

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По нашим представлениям, черная дыра – это прям дыра в пространстве и времени. Это полное и абсолютное ничто. Мы понятия не имеем, что происходит с веществом, которое туда проваливается. А "горизонт событий" – это область вокруг дыры, из которой абсолютно ничего не может вырваться наружу.

Там настолько сильная гравитация, что она засасывает внутрь даже свет. Именно поэтому дыра и называется "черной". Она ничего не излучает, а только втягивает в себя. И свет, и вещество, и пространство, и даже время.

Когда дыра пытается проглотить что-то очень большое, например, целую звезду, она сначала ее уничтожает. Звезда разлетается на отдельные атомы и превращается в плазму. Это как раскаленная до миллионов градусов жидкость. Эта плазма вращается вокруг черной дыры, а потом падает внутрь, как вода вокруг воронки в раковине.



Поглощение черной дырой

Плазма эта очень горячая, поэтому светится во всех возможных диапазонах. На фоне этого свечения люди и научились рассматривать горизонт событий черной дыры. Как черное пятно на фоне светящегося диска.

Несколько лет сразу шесть телескопов рассматривали эту дыру. Над полученными данными работали две независимые команды астрофизиков. Они хотели получить результаты отдельно друг от друга, а потом сравнить. Когда у них получилось почти одно и то же, они были очень рады, так как стало ясно, что ошибок в расчетах нет.



Изображение из центра галактики Messier 87

Это важно потому, что:

Мы получили первое наглядное подтверждение существования черных дыр. Наша теоретическая наука показала, что умеет очень точно предсказывать как выглядят даже неизвестные нам объекты. Мы впервые увидели воплощенное ничто – область, где буквально нет законов природы, где нет даже времени и пространства в нашем понимании. Найден и показал свою эффективность способ изучения этих выходов на черные дыры.

Но очень скоро будет и еще одна - фотография нашей родной галактической черной дыры, которая находится в центре Млечного Пути. Ее называют Альфа Стрельца. Наша черная дыра в полторы тысячи раз меньше Messier 87, но она в несколько тысяч раз ближе, поэтому ученые обещают вот-вот и ее показать во всей красе.

Суданская революция

В Судане произошел военный переворот. Уже бывший президент Омар аль-Башир, бессменно правивший этой страной с 1989 года.

Это человек лично устроил две гражданские войны на юге и на западе своей страны, а также несколько геноцидов, за что его разыскивает международный трибунал в Гааге.



Омар аль-Башир

Он довел ситуацию с чернокожим населением до полного краха. В результате при Башире от Судана отделился Южный Судан, где гражданская война продолжается и сейчас.

Кроме того, с 2003 года по сей день в провинции Дарфур продолжается необъявленная гражданская война, которая сопровождается чудовищными преступлениями против человечности.

Там и ранее были попытки восстать против Башира, но всякий раз они заканчивались провалом. На этот раз он президент распорядился поднять цены на хлеб, что поставило на грань голодной смерти миллионы людей.

Тех, кто пытался протестовать, безжалостно разгоняла местная полиция. В результате демонстранты стали собираться около военных баз и других объектов министерства обороны. Они просили солдат защитить их.

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И военные согласились. Солдаты начали стрелять по полицейским и сотрудникам местного аналога КГБ, которые стреляли по безоружным людям.

Генералы провели совещание, на котором отстранили Башира и его сторонников от власти. Больше ста человек из окружения Омара аль-Башира были арестованы.

Новым лидером страны, вероятно, станет министр обороны – генерал Ахмед Ауад ибн Ауф. Он тоже, конечно же, военный преступник.Но если он сумеет провести выборы и сделать жизнь своих людей чуть менее кошмарной то ему все простят.



Ахмед Ауад ибн Ауф

Ну и одна интересная деталь. Все проблемы Омара аль-Башира, сидящего сейчас под арестом, начались тогда, когда международные санкции стали мешать ему продавать нефть и кормить свою элиту.

Именно такой сценарий, вполне вероятно, может повториться сначала в Венесуэле, а потом и в еще одной большой и богатой нефтью стране.