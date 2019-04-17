Тенденції 2019 року в облаштуванні саду

Якщо у вас є сад, то ви точно знаєте, як важко за ним доглядати. Тим паче, тенденції в його облаштуванні змінюються ледь не щосезону. Як залишатись в тренді та тішити око красивим видом із вікна? Адже сад – не лише місце для роботи, а і для відпочинку.

Головні тренди ландшафтного дизайну 2019 року – комфорт, яскраві кольори, природність, багатофункціональність і простота. Дуже просто облаштувати сад своєї мрії – просто обрати те, що подобається. Нерухомість 24 зібрала для вас актуальні тенденції в облаштуванні саду.

Легка недбалість – виклик сучасності

Якщо вам набридлі квіти та рослинки, що вистрижені "під лінієчку", цей тренд пасуватиме вам. Хаотичний "екосад" цього року в моді.

Не обмежуйте себе

Оформлюючи свою ділянку, можна використовувати будь–які підручні засоби. Якщо фантазія нічим не обмежена, то навіть звалище будівельного сміття перетворюється в клумбу. Або ж вам стануть в пригоді звичайні палети. Вони чудово доповнять атмосферу відпочинку у вашому саду.

Або ж можна дати життя старим меблям, що уже не пасують у будинку. Їх можна з легкістю освіжити за допомогою палубного лаку, проте лише найвищої якості. Він допоможе не лише повернути блиск старим меблям, а і зберегти їх вигляд на довгі роки.

Всі вважають, палубний лак – це засіб лише для яхт. Але завдяки своїм якостям і вмісту поліуретану, його можна використовувати для захисту садових меблів, в першу чергу для захисту від вологи. Адже садові меблі сильно страждають в першу чергу від дощу і атмосферних опадів.

А ще – він не лише водостійкий, а й захистить деревину надворі від вигорання завдяки подвійному захисту від ультрафіолетових променів, наприклад, як YACHTLACK.

Оновити старі меблі – гарний варіант для тих, кому шкода утилізувати старий комод чи полиці.

Найлегший спосіб – усунути потертості зі старих меблів – зняти верхній шар лаку наждачним папером, після чого покрити його шаром палубного лаку, котрий збереже текстуру самого дерева.

Меблі, пройшовши цей етап обробки отримують захист від вітру чи підвищеної вологи.

Живопліт – це модно

Квітучі чагарники, рослини з декоративним листям або ягідники. Швидкорослі листяні культури, наприклад, всюдисуща ліана – якщо ви використаєте ці рослини у оздобленні вашого саду, то з легкістю претендуєте опинитись у тренді 2019 року.