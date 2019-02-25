Тендер для будівництва метро на Троєщину скасували: що про це треба знати

Тендер на розробку технікo-екoнoмічнoгo обґрунтування (ТЕО) Пoдільськo-Вигурівськoї лінії метрo, більш відомої, як метро на Троєщину, скасували.

Заступник голови КМДА Дмитро Давтян запевнив, що наступний тендер буде оголошено уже цього тижня, інформує прес-служба КМДА.

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Чому скасували попередній тендер?

Причиною скасування попереднього тендеру є зміна джерела фінансування – він мав фінансуватися із міського бюджету.

У протоколі тендерного комітету про скасування закупівель вказано, що було встановлено невідповідність у розпорядженнях.

У листі від дирекції будівництва метро зазначено, що кошти на зведення передбачені розпорядженням КМДА від 19 жовтня і Програмою економічного та соціального розвитку Києва на 2018–2020 роки, але фінансування робіт з міського бюджету передбачено не було.

Після проведення нового ТЕО для будівництва метро на Троєщину фінансуватимуть коштами міського бюджету та власними коштами комунального підприємства "Київський метрополітен".

У КМДА запевняють, що проведення нового тендеру жодним чином не мало б вплинути ні на терміни розробки технікo-екoнoмічнoгo обґрунтування, ні на майбутні будівельні роботи.

Друзі!

Тендер на розробку ТЕО метро на Троєщину буде оголошено повторно найближчими днями після оновлення деяких параметрів, відповідно до законодавства.

Тендер метро на Виноградар також був у кілька етапів. Однак всі процедури закінчено і облаштовуються будівельні майданчики. pic.twitter.com/evxQbVlUD4 — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 22 лютого 2019 р.

Що відомо про метро на Троєщину?

Тендер на проектні роботи з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро оголосили в середині листопада.

Очікувана вартість робіт понад 148 мільйонів гривень. Підрядник повинен завершити техніко-економічне обґрунтування будівництва метро на Троєщину до кінця 2019 року.

ТЕО має передбачати, окрім прокладення нової гілки метро, також будівництво мостів, тунелів, шахт та двох електродепо.

Подільсько-Вигурівська лінія має складатись з 14 станцій та 3 пересадочних вузлів.



Схема станцій Київського метрополітену (метро на Троєщину позначено жовтою пунктирною лінією)

Вкінці листопада 2018 "Київський метрополітен" уклав договір на продовження Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар.