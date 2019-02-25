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      Тендер для будівництва метро на Троєщину скасували: що про це треба знати

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      Метро на Троєщину: тендер на проектні роботи перенесли
      Метро на Троєщину: тендер на проектні роботи перенесли / humanrights.org.ua

      Тендер на розробку технікo-екoнoмічнoгo обґрунтування (ТЕО) Пoдільськo-Вигурівськoї лінії метрo, більш відомої, як метро на Троєщину, скасували.

      Заступник голови КМДА Дмитро Давтян запевнив, що наступний тендер буде оголошено уже цього тижня, інформує прес-служба КМДА.

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      Чому скасували попередній тендер?

      Причиною скасування попереднього тендеру є зміна джерела фінансування – він мав фінансуватися із міського бюджету.

      У протоколі тендерного комітету про скасування закупівель вказано, що було встановлено невідповідність у розпорядженнях.

      У листі від дирекції будівництва метро зазначено, що кошти на зведення передбачені розпорядженням КМДА від 19 жовтня і Програмою економічного та соціального розвитку Києва на 2018–2020 роки, але фінансування робіт з міського бюджету передбачено не було.

      Після проведення нового ТЕО для будівництва метро на Троєщину фінансуватимуть коштами міського бюджету та власними коштами комунального підприємства "Київський метрополітен".

      У КМДА запевняють, що проведення нового тендеру жодним чином не мало б вплинути ні на терміни розробки технікo-екoнoмічнoгo обґрунтування, ні на майбутні будівельні роботи.

      Що відомо про метро на Троєщину?

      Тендер на проектні роботи з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро оголосили в середині листопада.

      Очікувана вартість робіт понад 148 мільйонів гривень. Підрядник повинен завершити техніко-економічне обґрунтування будівництва метро на Троєщину до кінця 2019 року.

      ТЕО має передбачати, окрім прокладення нової гілки метро, також будівництво мостів, тунелів, шахт та двох електродепо.

      Подільсько-Вигурівська лінія має складатись з 14 станцій та 3 пересадочних вузлів.

      Київ метро схема
      Схема станцій Київського метрополітену (метро на Троєщину позначено жовтою пунктирною лінією)

      Вкінці листопада 2018 "Київський метрополітен" уклав договір на продовження Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар.

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      Теги: Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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