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      Тендер на будівництво нового Палацу спорту у Львові скасували: причина дуже банальна

      733 Читать новость на русском
      Тендер на будівництво Палацу спорту на Сихові перенесли
      Тендер на будівництво Палацу спорту на Сихові перенесли / Facebook

      У спальному районі Львова – Сихові планують збудувати величезний спорткомплекс, проте міжнародні торги на його будівництво скасували.

      Як інформує сайт публічних закупівель Prozorro, тендерний комітет ЛКП "Палац ігрових видів спорту" скасував міжнародні торги на будівництво Палацу спорту на Сихові за понад 961,7 мільйона гривень.

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      У тендерному комітеті вирішили доопрацювати проект, щоб зменшити вартість будівельних робіт.

      Поки невідомо, коли буде оголошений новий тендер зі з меншою вартістю будівництва.

      Спорткомплекс має з'явитись на проспекті Червоної Калини на мікрорайоні Сихів.

      Переможцями конкурсу стали архітектори з Творчої архітектурної майстерні "Кудін".

      Палац спорту Сихів Львів
      Проект Палацу спорту на Сихові у Львові

      Палац зимових видів спорту Львів Сихів
      Палац зимових видів спорту має з'явитись у спальному районі Львова

      Головний архітектор Львова показав, як виглядає проект Палацу спорту на Сихові.

      Палац спорту проект Сихів
      проект Палац спорту Львів
      Проект Палацу спорту на Сихові у Львові

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      Теги: Спорт Новини України Новини нерухомості України Новини Львова Будівництво Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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