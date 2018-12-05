Тендер на будівництво нового Палацу спорту у Львові скасували: причина дуже банальна

У спальному районі Львова – Сихові планують збудувати величезний спорткомплекс, проте міжнародні торги на його будівництво скасували.

Як інформує сайт публічних закупівель Prozorro, тендерний комітет ЛКП "Палац ігрових видів спорту" скасував міжнародні торги на будівництво Палацу спорту на Сихові за понад 961,7 мільйона гривень.

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У тендерному комітеті вирішили доопрацювати проект, щоб зменшити вартість будівельних робіт.

Поки невідомо, коли буде оголошений новий тендер зі з меншою вартістю будівництва.

Спорткомплекс має з'явитись на проспекті Червоної Калини на мікрорайоні Сихів.

Переможцями конкурсу стали архітектори з Творчої архітектурної майстерні "Кудін".



Проект Палацу спорту на Сихові у Львові



Палац зимових видів спорту має з'явитись у спальному районі Львова

Головний архітектор Львова показав, як виглядає проект Палацу спорту на Сихові.





Проект Палацу спорту на Сихові у Львові