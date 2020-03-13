Тендери – не показник. Вони можуть пройти, а хороші дороги можуть і не з'явитися, – Ярославський

Україні пора переходити від заяв і намірів до конкретних кроків у реалізації проєктів з розвитку дорожньої інфраструктури.

Про це в бесіді з журналістом видання "Новое время" заявив відомий український бізнесмен Олександр Ярославський.

"Тендери – це не показник, – зазначив засновник і президент групи DCH в коментарі журналісту для матеріалу про стратегію розвитку дорожньої інфраструктури України. – Я хотів би вже побачити хороші дороги. Ну, послухайте, тендери можуть пройти, а хороші дороги можуть так і не з'явитися. Мене цікавить тільки фінальний результат".

"Ярославський сказав, що береться за ремонт або будівництво ділянки в 300 км в районі Харківської і Дніпропетровської областей, для чого залучає до себе в компаньйони іноземну компанію", – нагадав автор НВ в статті про стратегію Укравтодору щодо розвитку і відновленню дорожньої інфраструктури країни. Розмір інвестицій в цьому напрямку в загальнонаціональному масштабі оцінюється в суму 100 млрд грн.

Як зазначає НВ, Ярославський підтвердив свою готовність боротися на відкритих тендерах за будь-яку з ділянку в Харківській або Дніпропетровській області вартістю від 2,5 млрд до 7,5 млрд грн. На підтвердження серйозності своїх намірів глава DCH нагадав, що має величезний досвід реалізації масштабних інфраструктурних проєктів – саме Ярославський виступив генеральним інвестором підготовки Харкова до проведення фінальних поєдинків Євро-2012, і створив необхідні об'єкти міської інфраструктури, в які інвестував близько 300 млн доларів.

Ви зараз стоїте на стадіоні, який ми будували, – сказав Ярославський під час зустрічі з журналістом НВ. – Ви прилітаєте в аеропорт Харків, який був побудований практично з нуля. Я допомагав Харкову і в будівництві доріг. Навколо стадіону дві або три дороги теж ми будували,

– нагадав президент групи DCH.

Бізнесмен нагадав про гнітючий стан українських доріг і поділився, що через це уникає переїздів, а вважає за краще перельоти.

"Я давно не їздив дорогами між Харковом і Дніпром. Просто не хочу їздити по поганих дорогах. Якщо мені потрібно дістатися з Харкова в Дніпро, я лечу літаком", – розповів засновник і глава DCH Group, додавши, що нова система розподілу підрядів на ремонт доріг, створена Укравтодором, може позбавити галузь від корупції і допоможе залучити до будівництва доріг великі міжнародні компанії.

DCH також має намір залучити іноземного партнера для реалізації проєктів у сфері розвитку і модернізації дорожньої інфраструктури: "Це буде західний партнер. Це фахівці, які багато десятиліть будують по світу дороги", – сказав Ярославський в розмові з журналістом НВ.

Раніше бізнесмен заявив, що український уряд підготував конструктивну стратегію реконструкції та розвитку дорожньої інфраструктури країни, яка дозволить залучити бізнес до цих проєктів на прозорих умовах. Глава DCH, який бере участь в найбільш значущих урядових форумах з розвитку дорожньої інфраструктури України, відзначав, що вже пора переходити від презентацій і тендерів до роботи.

"Я думаю, що двох форумів цілком достатньо, щоб взятися вже за лопати, за катки і почати працювати", – сказав Ярославський під час стратегічної зустрічі "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування". На іншому форумі з такої ж тематики в кінці січня бізнесмен заявив про готовність приступити до робіт зі створення високоякісних доріг в Україні вже в березні, як це анонсували прем'єр-міністр і глава Укравтодору.

Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво і девелопмент (мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), фінанси (страхова компанія ІНГО), промисловість (ХТЗ, рудник Суха Балка, Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт Харків), спорт (регбійний клуб Олімп). У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати в створення аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро", про готовність брати участь в приватизації заводу Електроважмаш і Харківобленерго, а також про наміри взяти участь в проєктах з модернізації дорожньої інфраструктури.