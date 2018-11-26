Тендерний бан і стотисячний штраф: махінатори зі Львова покарані завдяки юристам Bihus.Info
Антимонопольний комітет України оштрафував дві фірми на 128 тисяч гривень за порушення конкурентних умов під час закупівлі від Сихівської районної адміністрації Львова. Результати тендеру було скасовано, а оштрафовані компанії, до того ж, не зможуть надалі протягом трьох років брати участь у торгах на Prozorro.
Про це повідомили на Bihus.Info з посиланням на відповідь від АМКУ на звернення юристів проекту "Тисни" та інформацію з Prozorro.
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Журналісти сайту "Наші гроші. Львів" з'ясували навесні 2018 року, що Сихівська районна адміністрація уклала угоди на ремонт доріг і тротуарів на загальну суму у майже вісім мільйонів гривень. Торги відбувались за трьома лотами, в одному з яких перемогла львівська фірма "Захід-автобуд", яка мала б ремонтувати дороги до кінця року за два мільйони гривень. Конкурентом "Захід-автобуд" на торгах виступила фірма зі схожою назвою – "Захід-трансбуд" з дорожчою на приблизно 20 тисяч гривень пропозицією.
У цих двох фірм не лише схожа назва, але й спільні засновники. Одноосібним власником та директором "Захід-Автобуд" є Михайло Чернявський. Йому ж належать і 70% "Захід-Трансбуд", ще 30% – Анелі Дедюхіній. Директором "Захід-Трансбуд" є Андранік Мгламян, який, за даними аналітичного порталу YouControl, ще до жовтня 2017 року керував фірмою "Захід-Автобуд".
Відповідь від АМКУ на звернення юристів "Тисни"
Зрештою, обидві фірми не надто приховували від тендерного комітету Сихівської райадміністрації свою пов’язаність. Зокрема, у довідці про загальні відомості про учасників подали однакові адреси розташування офісів. А у довідці про згоду на обробку персональних даних директор "Захід-Трансбуд" Андранік Мгламян вказує своїм місцем роботи "Захід-Автобуд".
Крім того, Андранік Мгламян є власником та засновником ще однієї фірми з дуже схожою назвою – "Захід-Шляхбуд", – яка виконувала ремонтні роботи для Сихівської адміністрації, наприклад, у 2016 році. Тоді у тендерній документації Андранік Мгламян подавав довідку про наявність працівників "Захід-Шляхбуду", в якій вказано ті самі прізвища, що і в довідці про працівників "Захід-Автобуду" у 2018 році.
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Однак навіть без вивчення всіх довідок, поданих в складі конкурсної пропозиції, тендерний комітет Сихівської адміністрації був зобов'язаний відхилити заявки "Захід-Автобуду" та "Захід-Трансбуду" згідно з законом "Про публічні закупівлі". Адже вони є пов'язаними – одна й та сама особа, а саме Михайло Чернявський, має частку понад 25% у двох конкуруючих фірмах.
Після публікації "Наші гроші. Львів" Сихівська райадміністрація та переможець "Захід-Автобуд" розірвали договір. Тепер же, завдяки зверненню юристів "Тисни", АМКУ провів розслідування та оштрафував кожну фірму на 64 тисячі гривень. Ці компанії також не зможуть брати участь у торгах протягом наступних трьох років.
Нагадаємо, нещодавно журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що народний депутат України і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський користується представницькими автомобілями марки Mercedes-Benz і будинком площею у понад 1000 квадратних метрів, які не вказані у його деклараціях.