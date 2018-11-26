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      Тендерний бан і стотисячний штраф: махінатори зі Львова покарані завдяки юристам Bihus.Info

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      Тендерних махінаторів зі Львова покарали значним штрафом
      Тендерних махінаторів зі Львова покарали значним штрафом / Фото з відкритих джерел

      Антимонопольний комітет України оштрафував дві фірми на 128 тисяч гривень за порушення конкурентних умов під час закупівлі від Сихівської районної адміністрації Львова. Результати тендеру було скасовано, а оштрафовані компанії, до того ж, не зможуть надалі протягом трьох років брати участь у торгах на Prozorro.

      Про це повідомили на Bihus.Info з посиланням на відповідь від АМКУ на звернення юристів проекту "Тисни" та інформацію з Prozorro.

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      Журналісти сайту "Наші гроші. Львів" з'ясували навесні 2018 року, що Сихівська районна адміністрація уклала угоди на ремонт доріг і тротуарів на загальну суму у майже вісім мільйонів гривень. Торги відбувались за трьома лотами, в одному з яких перемогла львівська фірма "Захід-автобуд", яка мала б ремонтувати дороги до кінця року за два мільйони гривень. Конкурентом "Захід-автобуд" на торгах виступила фірма зі схожою назвою – "Захід-трансбуд" з дорожчою на приблизно 20 тисяч гривень пропозицією.

      У цих двох фірм не лише схожа назва, але й спільні засновники. Одноосібним власником та директором "Захід-Автобуд" є Михайло Чернявський. Йому ж належать і 70% "Захід-Трансбуд", ще 30% – Анелі Дедюхіній. Директором "Захід-Трансбуд" є Андранік Мгламян, який, за даними аналітичного порталу YouControl, ще до жовтня 2017 року керував фірмою "Захід-Автобуд".


      Відповідь від АМКУ на звернення юристів "Тисни"

      Зрештою, обидві фірми не надто приховували від тендерного комітету Сихівської райадміністрації свою пов’язаність. Зокрема, у довідці про загальні відомості про учасників подали однакові адреси розташування офісів. А у довідці про згоду на обробку персональних даних директор "Захід-Трансбуд" Андранік Мгламян вказує своїм місцем роботи "Захід-Автобуд".

      Крім того, Андранік Мгламян є власником та засновником ще однієї фірми з дуже схожою назвою – "Захід-Шляхбуд", – яка виконувала ремонтні роботи для Сихівської адміністрації, наприклад, у 2016 році. Тоді у тендерній документації Андранік Мгламян подавав довідку про наявність працівників "Захід-Шляхбуду", в якій вказано ті самі прізвища, що і в довідці про працівників "Захід-Автобуду" у 2018 році.

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      Однак навіть без вивчення всіх довідок, поданих в складі конкурсної пропозиції, тендерний комітет Сихівської адміністрації був зобов'язаний відхилити заявки "Захід-Автобуду" та "Захід-Трансбуду" згідно з законом "Про публічні закупівлі". Адже вони є пов'язаними – одна й та сама особа, а саме Михайло Чернявський, має частку понад 25% у двох конкуруючих фірмах.

      Після публікації "Наші гроші. Львів" Сихівська райадміністрація та переможець "Захід-Автобуд" розірвали договір. Тепер же, завдяки зверненню юристів "Тисни", АМКУ провів розслідування та оштрафував кожну фірму на 64 тисячі гривень. Ці компанії також не зможуть брати участь у торгах протягом наступних трьох років.

      Нагадаємо, нещодавно журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що народний депутат України і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський користується представницькими автомобілями марки Mercedes-Benz і будинком площею у понад 1000 квадратних метрів, які не вказані у його деклараціях.

      Теги: Новини України Розслідування Корупція АМКУ ProZorro Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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