16:07
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Тендітна Джіджі Хадід перевтілилась у боксера: несподівані фото

111 Читать новость на русском
Джіджі Хадід
Джіджі Хадід

Відомий "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід майстерно вміє перевтілюватись у незвичні для себе образи. Зірка приміряє як елегантні вбрання, так і зухвалі. Так, модель постала в рекламі в образі боксера.

Джіджі Хадід – одна з найвідоміших моделей світу. Разом із молодшою сестрою Беллою манекенниця підкорила подіуми та стала одним із "ангелів" Victoria's Secret. Однак на цьому зірка не зупиняється та бере участь у стильних фотосесіях для глянців та в рекламі відомих брендів. 

Читайте також: Джіджі Хадід на зйомках для Sports Illustrated: спокуслива підбірка

Те, що модель може перевтілитись у будь-який образ, навіть не притаманний їй, Джіджі Хадід продемонструвала у рекламі Reebok. Фотограф Кетрін Вессел створила серію знімків, в яких модель боксує на справжньому рингу. Зірка у спеціальних брендових рукавицях та чорному спортивному вбранні виглядала дуже переконливо. 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

"Повернення до Reebok від Кетрін Вессел. Це тільки тому, що я люблю ці удари", – написала Джіджі Хадід. 

Спітніле тіло моделі та зібране волосся виглядали досить пікантно в кадрі. Окрім цього, Джіджі Хадід постала перед прихильниками майже без макіяжу. Стилісти лиш підвели очі манекенниці, підкресливши її природну красу. 

Читайте також: "Вбивця" Джіджі: активістки влаштували протест на автограф-сесії Tommy Hilfiger

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

У рекламі на сторінці бренду Джіджі Хадід приміряла інший образ. Зірка з хвилястим волоссям грайливо вдивлялась в камеру. 

 

Допис, поширений Reebok (@reebok)

 

Теги: LifeStyle Мода Джіджі Хадід
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сьогодні, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 18
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сьогодні, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 117
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сьогодні, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 655
Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 11:15 Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1562
Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
сьогодні, 11:00 Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
Сергій Фурса 1029
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук