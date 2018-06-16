Тендітна Джіджі Хадід перевтілилась у боксера: несподівані фото

Відомий "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід майстерно вміє перевтілюватись у незвичні для себе образи. Зірка приміряє як елегантні вбрання, так і зухвалі. Так, модель постала в рекламі в образі боксера.

Джіджі Хадід – одна з найвідоміших моделей світу. Разом із молодшою сестрою Беллою манекенниця підкорила подіуми та стала одним із "ангелів" Victoria's Secret. Однак на цьому зірка не зупиняється та бере участь у стильних фотосесіях для глянців та в рекламі відомих брендів.

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Те, що модель може перевтілитись у будь-який образ, навіть не притаманний їй, Джіджі Хадід продемонструвала у рекламі Reebok. Фотограф Кетрін Вессел створила серію знімків, в яких модель боксує на справжньому рингу. Зірка у спеціальних брендових рукавицях та чорному спортивному вбранні виглядала дуже переконливо.

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 14 Чер 2018 р. о 5:33 PDT

"Повернення до Reebok від Кетрін Вессел. Це тільки тому, що я люблю ці удари", – написала Джіджі Хадід.

Спітніле тіло моделі та зібране волосся виглядали досить пікантно в кадрі. Окрім цього, Джіджі Хадід постала перед прихильниками майже без макіяжу. Стилісти лиш підвели очі манекенниці, підкресливши її природну красу.

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Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 14 Чер 2018 р. о 5:35 PDT

У рекламі на сторінці бренду Джіджі Хадід приміряла інший образ. Зірка з хвилястим волоссям грайливо вдивлялась в камеру.