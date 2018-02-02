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Теніс: 15-річна Костюк вдруге в кар'єрі вийшла у фінал турніру серед дорослих

08:44, сьогодні 650 Читать новость на русском
Марта Костюк
Марта Костюк / GettyImages

15-річна українка Марта Костюк, яка здивувала спортивну спільноту в січні, дійшовши до третього раунду Australian Open, продовжує вдало виступати на турнірах в Австралії, вдруге в кар'єрі вийшовши у фінал змагань серед дорослих тенісисток.

Цього тижня Костюк перемогла вже у четвертому матчі поспіль, здолавши у півфіналі місцеву тенісистку Зої Хайвс.

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Початок матчу склався для українки невдало – австралійка впевнено стартувала, вигравши 5 з 6 стартових геймів, після чого довела сет до перемоги – 4:6. Однак після цього Костюк перехопила ініціативу в поєдинку, і перемогла в наступних двох сетах з однаковим рахунком – 6:2.

Марта Костюк – Зої Хайвс – 4:6, 6:2, 6:2.

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У фіналі турніру молода українка зустрінеться зі швейцарською тенісисткою Вікторією Голубічіч, яка у світовому рейтинзхі займає 109-е місце (Костюк, нагадаємо, розпочала тиждень на 243 позиції). Цей фінал буде для киянки другим на турнірах ITF Pro Circuit – у травні минулого року Марта виграла турнір в угорському місті Дунакесі.

Теги: Новини України Теніс
Джерело: 24 Канал
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