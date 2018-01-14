Теніс: 15-річна українка Марта Костюк пробилась в основну сітку Australian Open

Чинна чемпіонка юніорського Australian Open 15-річна українська тенісистка Марта Костюк пробилася в основну сітку престижного турніру у Мельбурні.

У фіналі кваліфікації українка обіграла 126-ту ракетку світу чешку Барбора Крейчікову. Зустріч закінчилась з рахунком 6:3, 5:7, 6:0 на користь юної української тенісистки.

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Перед початком третьої вирішальної партії чеська спортсменка поскаржилася на проблеми у спині і попросила медичний тайм-аут. Як наслідок – вона не могла вдало грати на своїй подачі, і Костюк спокійно виграла сет, завершивши поєдинок на свою користь.

За останні майже 20 років 15-річна українка стала четвертою чинною чемпіонкою юніорського Australian Open, якій вдалося пробитися в основну сітку дорослого турніру. У цьогорічному турнірі вона є наймолодшою учасницею.

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Our reigning junior champ Marta #Kostyuk, has qualified for her first #AusOpen main draw at just 15 years old! pic.twitter.com/Ircx47tBNK — #AusOpen (@AustralianOpen) 14 січня 2018 р.

Окрім Марти Костюк, в основній сітці змагань Україну представлятимуть Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

До слова, Еліна Світоліна після Australian Open може вперше очолити світовий рейтинг.