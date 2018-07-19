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Теніс: дві українки зіграють у чвертьфіналі турніру у Чехії

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Катерина Козлова
Катерина Козлова

Одразу дві українки – Катерина Козлова та Ангеліна Калініна вийшли в чвертьфінал турніру в чеському Оломоуці з призовим фондом в 80 тисяч доларів. У разі перемоги, обидві тенісистки зустрінуться у півфіналі змагань.

Катерина Козлова, яка є другою сіяною на турнірі, не мала зайвих проблем у матчі проти місцевої спортсменки Анастасії Детюк. Чешка зуміла у першому сеті виграти лише один гейм на своїй подачі. Українка ж виграла після цього п’ять геймів поспіль.

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У другому сеті Козлова повела 3:0, після цього на своїй подачі віддала гейм суперниці, відігравшись одразу. До кінця матчу Детюк зуміла виграти ще один гейм.

Катерина Козлова – Анастасія Детюк 2:0 (6:1, 6:2)

У чвертьфіналі Катерина Козлова зіграє у Фіоною Ферро.

Значно більше проблем було в ще однієї українки – Ангеліни Калініної. Її матч проти Катерини Старт з США. Матч тривав 3 години та 26 хвилин. І кожен сет закінчувався тай-брейком.

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Калініна у першому сеті повела у рахунку 3:1, однак перевагу втримати не зуміла, програвши чотири гейми поспіль. Та зуміла згодом відіграти одну з подач суперниці та перевести гру на тай-брейк, де виграла три подачі суперниці, віддавши американці лише одну свою.

Зате у другому сеті Стюарт повела вже 3:0 зі старту. А згодом при 5:3 тричі мала нагоду виграти сет, однак жодного разу не зуміла реалізувати сет-пойнт. У наступному геймі на своїй подачі вона теж могла подавати на сет-пойнт, але натомість програла подачу. Відтак знову для визначення переможниці довелося грати тай-брейк. Цього разу успіх був на стороні американки.

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Третій сет суперниці провели доволі рівно, двічі забравши подачі одна в одної по ходу гри. Коли справа знову дійшла до тай-брейку, Калініна віддала дві свої перші подачі.натомість Стюарт аж чотири рази не змогла виграти на своїх подачах. Тож перемогу у матчі святкувала українка. У чвертьфіналі вона зіграє з Джулією Гатто-Монтіконе.

Ангеліна Калініна – Катерина Стюарт 2:1 (7:6(3), 6:7(5), 7:6(3))

Теги: Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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