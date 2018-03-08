Теніс: Костюк обіграла господарку змагань у Китаї та вийшла чвертьфінал
15-літня українська тенісистка Марта Костюк продовжує успішний виступ на ITF Womens Circuit Zhuhai Open. Цього разу вона обіграла господарку змагань Фан Їн Ксун.
За 53 хвилини, поки тривав матч, 23-річна китаянка зуміла взяти лише три гейми. Перший сет закінчився з рахунком 6:1, другий – 6:2.
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Тепер у чвертьфіналі на Марту Костюк очікує 26-літня словенка Даліла Якуповіч.
Варто додати, що призовий фонд змагань складає 60 тисяч доларів.
До слова, нещодавно у фіналі турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) Womens Circuit в австралійському місті Берні Марта Косюк перемогла 25-річну швейцарку Вікторію Голубіч 6:4, 6:3.
Джерело: 24 Канал
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