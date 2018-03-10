Теніс: Костюк пробилася у фінал змагань у Китаї

Українська тенісистка Марта Костюк розібралась з словацькою спортсменкою Анною-Кароліною Шмідловою та пробилась у фінал турніру серії ITF Womens Circuit Zhuhai Open у Китаї. Це вже другий фінал для українки у цій серії у 2018 році.

Костюк доволі впевнено розпочала матч, і в середині першого сету повела 4:1. Взявши начисто гейм суперниці, 15-річна українка виграла перший сет 6:2.

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Значно важче гра для Костюк йшла у другому сеті, який загалом тривав 50 хвилин. Шмідлова повела у рахунку. Але розвинути свою перевагу, щоб зрівняти рахунок за сетами, їй не вдалося. Згодом Костюк вдалося зрівняти рахунок, і впевнено виграти і другий сет 6:4.

Тепер у фіналі змагань на Костюк чекатиме колишня українка Марина Заневська, яка прийняла бельгійське громадянсто.

Варто додати, що це вже другий фінал серії ITF Womens Circuit для Костюк. У австралійському Берні українка виграла турнір з загальним призовим фондом у 60 тисяч доларів.

Марта Костюк – Анна-Кароліна Шмідлова 6:2, 6:4