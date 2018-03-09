Теніс: Костюк проходить у півфінал в Китаї, Цуренко несподівано вилетіла у Індіан-Веллсі

Обидві українські тенісистки – Леся Цуренко та Марта Костюк – по різному зіграли свої матчі. Якщо Костюк продовжила свою переможну ходу на ITF Womens Circuit Zhuhai Open, то Цуренко вилетіла у першому раунді в американському Індіан-Веллсі.

Костюк у чвертьфіналі грала з представницею Словенії Далілою Якуповіч. Гра видалася доволі непростою для обох тенісисток. Саме словенка повела у зустрічі 3:1, однак не зуміла втримати перевагу. Відтак Костюк взяла п’ять геймів поспіль, у тому числі дві подачі суперниці.

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У другому сеті ситуація стала дзеркально протилежною. Цього разу Костюк повела 3:1, але Якуповіч зуміла зрівняти рахунок. Та розвинути свій успіх як слід словенка не зуміла. Костюк перехопила ініціативу, повела 5:3, але до перемоги все довела лише згодом – 7:5.

Свій вихід до півфіналу змагань українка оформила за 1 годину та 12 хвилин. Там на неї чекає словачка Анна-Кароліна Шмідлова, яка перед тим здолала Віталію Дьяченко з Росії.

Значно гірше свій матч у першому раунді у Індіан-Веллсі провела друга ракетка України Леся Цуренко. Доволі несподівано вона вилетіла від 80-ої ракетки світу Лари Аррубаррени-Весіно з Іспанії, яка пробила в основну стадію турніру через кваліфікацію. До цього три зустрічі між суперницями вигравала саме Цуренко.

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Якщо перший сет був на користь українки 6:3, то другий вона віддала суперниці з таким же рахунком. У третьому сеті, який тривав 53 хвилини вправнішою виявилася саме іспанка, яка і перемогла 6:4, вигравши двохгодинний двобій в українки.

Тепер же Леся Цуренко має достатньо часу, щоб підготуватися до турніру у Маямі.

Варто додати, що у Індіан-Веллсі серед українців виступить лише Еліна Світоліна, яка стартуватиме з другого кола. Чоловіки не зуміли пробитися в основну сітку змагань.