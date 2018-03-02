Теніс: Леся Цуренко перемогла фаворитку змагань у Мексиці

Друга ракетка України та 7 сіяна на змаганнях у мексиканському Акапулько Леся Цуренко не залишила жодних шансів француженці Крістін Младеновіч. 14 ракетка світу так нічого і не змогла протиставити українській спортсменці.

Однак варто відзначити, що краще гру розпочала саме друга сіяна на турнірі Младеновіч. Вона і повела в рахунку 0:2. Та після цього Цуренко виграла одразу вісім геймів підряд. Тож перший сет вона виграла 6:2, а в другому вела 2:0. Лише тоді француженка зуміла взяти один гейм. Та в підсумку поступилася 6:2 і у другому сеті.

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Варто зазначити, що за всю гру, яка тривала 1 годину та 12 хвилин, Цуренко здійснила 15 віннерів та 11 невимушених помилок, у той же час як у Младеновіч лише 12 віннерів і одразу 22 невимушені помилки.

До слова, саме з Младеновіч зустрічалася Цуренко у фіналі минулорічного турніру в Акапулько. Тоді теж сильнішою виявилася українська тенісистка 6:1, 7:5.

Тепер на Цуренко у півфіналі змагань очікує австралійська тенісистка Дар’я Гаврілова, яка перед тим провела виснажливий поєдинок, який тривав дві години та 24 хвилини.