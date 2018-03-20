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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Теніс: Леся Цуренко поступилася у першому колі престижного турніру в Маямі

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко не зуміла пройти у наступне коло на турнірі Miami Open - Premier Mandatory. Українка поступилася австралійській тенісистці Айлі Томляновіч.

Поєдинок тривав 2 години і 25 хвилин. У першому сеті кожна з тенісисток віддала свої подачі суперниці. Однак Лесія віддала тільки одну на початку, у той час як 90-та ракетка світу – одразу дві. Після цього кожна взяла по своїй подачі.

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Шостий гейм (подача Цуренко) виявився доволі напруженим. Томляновіч тричі мала можливість взяти гейм з брейк-пойнтом. І зробила це у відповідь Цуренко взяла три гейми підряд і виграла сет 6:3.

У другому сеті теж на перше місце вийшли втрати на власних подачах. Однак цього разу більш успішнішою виявилася австралійка, яка і взяла сет 4:6.

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У вирішальному сеті Цуренко взяла підряд чотири гейми, загалом вела 5:2, однак Томляновіч теж у відповідь взяла чотири гейми поспіль. У заключному геймі українка тричі подавала на матч, проте скористатися потрійним брейкпоінтом нашій тенісистці не вдалося. Як підсумок 5:7.

У другому раунді Томляновіч зустрінеться з чинною чемпіонкою US Open Слоан Стівенс, яка в Маямі посіяна під 13-м номером.

Леся Цуренко (Україна) - Айла Томляновіч (Австралія) 6:3, 4:6, 5:7

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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