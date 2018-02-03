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Теніс: Стаховський і Молчанов здолали шведів у парному матчі Кубка Девіса

17:11, сьогодні 319 Читать новость на русском
Стаховський і Молчанов здолали шведів у парному матчі Кубка Девіса
Стаховський і Молчанов здолали шведів у парному матчі Кубка Девіса / Facebook

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов не без зусиль розібрались зі шведами Маркусом Ерікссоном та Андреасом Сільєстрьомом у парній зустрічі в рамках поєдинку Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

З 2012-го року Стаховський і Молчанов провели 14 матчів, здобувши у них 10 перемог.

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Суперниками українців стали шведські тенісисти Ерікссон та Сільєстрьом, які вперше грали разом.

Щоправда, матч не видався легкою прогулянкою для українських тенісистів. У першій партії Стаховський і Молчанов вели 5:3, але в десятому геймі не змогли подати на сет.

Ключовим моментом у вирішальному сеті настав у шостому геймі. Тоді українці за рахунку 3:2 вперше добралися до брейк-пойнту і з першої спроби реалізували свій шанс.

Поєдинок закінчився з рахунком 7:6 (4), 4:6, 6:2 на користь українців.

Теги: Новини України Теніс Сергій Стаховський
Джерело: 24 Канал
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