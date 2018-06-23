Теніс: Стаховський вперше за рік пробився у фінал турніру

Друга "ракетка" України Сергій Стаховський пробився у фінал тенісного турніру серії Challenger Tour, що триває у британському місті Ілклі.

Стаховський зумів пробитись у фінал вперше за майже рік. Востаннє він це робив у серпні 2017-го.

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З січня 2018 року українському тенісистові не вдавалося доходити до півфінальної стадії турнірів в одиночному розряді.

У півфіналі турніру Fuzion 100 Ilkley Trophey Стаховський впевнено здолав 7-го "сіяного" американця Майкла Ммо – 6:4, 7:5.

У фіналі турніру з призовим фондом у 127 тисяч євро українець побореться за перемогу з німцем Оскаром Отте.

Раніше на турнірі в Ілклі Сергій Стаховський впевнено розібрався зі ще одним американцем Кевіном Кінгом.