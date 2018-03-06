Теніс: Світоліна декласувала усіх суперниць на виставковому турнірі у Нью-Йорку
Українка Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру "Tie Break Tens", який відбувся в ніч на вівторок, 6 березня, в Нью-Йорку.
Наша тенісистка віддала суперницям всього шість очок на шляху до трофею. Експериментальний турнір проводився за схемою тай-брейку, для перемоги в матчі необхідно було здобути 10 очок.
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Спочатку в 1/4 фіналу Світоліна, яка зараз є 4-ою ракеткою світу, здолала американку Венус Вільямс (8-а ракетка світу) з рахунком 10:3. У півфіналі вона "всуху" пройшла іншу американку, 16-у ракетку світу Коко Вандевен 10:0, а в фінальному протистоянні впоралася з 33-ю ракеткою світу Чжан Шуай – 10:3.
До слова, в Нью-Йорку на корт вийшли Серена Вільямс, яка нещодавно стала мамою, і Маріон Бартолі, яка повернулась на корт після 4 років відсутності у WTA-турі.