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Теніс: Світоліна програла у чвертьфіналі Miami Open

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Еліна Світоліна покидає Miami Open
Еліна Світоліна покидає Miami Open / Getty images

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна поступилась місцем у півфіналі престижного тенісного турніру Miami Open представниці Латвії Єлені Остапенко.

Світоліна достойно боролась до останнього.

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Переможниця чвертьфіналу визначалась на тайбрейку.

В 1/4 фіналу WTA турніру в Маямі українка поступилась 5-й ракетці світу – 20-річній представниці латвії Єлені Остапенко.

Поєдинок тривав майже 2 години і закінчився з рахунком 6:7, 6:7 на користь латвійки.

У півфіналі турніру Остапенко зійдеться з переможницею пари Вінус Вільямс – Даніель Коллінс.

Дорогою до чвертьфіналу Miami Open Еліна Світоліна здолала двох австралійок – Дар'ю Гаврилову та Ешлі Барті.

Призовий фонд турніру Miami Open становить майже 8 мільйонів доларів США.

Теги: Новини України Еліна Світоліна Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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