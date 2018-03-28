Теніс: Світоліна програла у чвертьфіналі Miami Open
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна поступилась місцем у півфіналі престижного тенісного турніру Miami Open представниці Латвії Єлені Остапенко.
Світоліна достойно боролась до останнього.
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Переможниця чвертьфіналу визначалась на тайбрейку.
В 1/4 фіналу WTA турніру в Маямі українка поступилась 5-й ракетці світу – 20-річній представниці латвії Єлені Остапенко.
Поєдинок тривав майже 2 години і закінчився з рахунком 6:7, 6:7 на користь латвійки.
У півфіналі турніру Остапенко зійдеться з переможницею пари Вінус Вільямс – Даніель Коллінс.
Дорогою до чвертьфіналу Miami Open Еліна Світоліна здолала двох австралійок – Дар'ю Гаврилову та Ешлі Барті.
Призовий фонд турніру Miami Open становить майже 8 мільйонів доларів США.