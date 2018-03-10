Теніс: Світоліна успішно стартувала в Індіан-Веллсі

Перша ракетка Україна Еліна Світоліна приїхала на турнір в американському Індіан-Веллсі в статусі однієї з фавориток. Тож розпочинала змагання вже з другого кола, де її суперницею виявилась німкеня Мона Бартель.

Саме представниця Німеччини успішніше розпочала цю гру, коли взяла подачу Світоліної та повела у рахунку 3:1. Лише після цього українка серйозніше підійшла до справи, спочатку зрівнявши рахунок за геймами, а згодом і дотиснувши суперницю 6:4.

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Другий сет теж видався доволі складним для Світоліної. Бартель зуміла вирівняти гру. Лише у середині сету Світоліна взяла гейм на подачі німкені. Це стало переломним моментом у грі. Тож четверта ракетка світу успішно довела гру до перемоги.

Перемога стала 300 для Світоліної на професійному рівні. Загалом українка провела 456 матчів.

У третьому колі Індіан-Веллса Світоліна зіграє з 27-ю ракеткою світу іспанкою Карлою Суарес-Наварро.

Мона Бартель (Німеччина) – Еліна Світоліна (Україна, 4) – 4:6, 3:6