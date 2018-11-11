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      Теніс: українка Шошина перемогла на турнірі у Єгипті, обігравши у фіналі росіянку

      148 Читать новость на русском
      Анастасія Шошина
      Анастасія Шошина / БТУ

      Українська тенісистка Анастасія Шошина перемогла на турнірі ITF у Єгипті з призовим фондом у 15 тисяч доларів. У фіналі 20-літня українка обіграла представницю Росії Анну Моргіну.

      Фінал для четвертої сіяної на турнірі Шошиною виявися доволі важким. Попри те, що тенісистки зіграли лише два сети, тривав матч дві години.

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      Перший сет Шошина виграла 7:5. Однак у другому була близька до поразки, поступаючись на початку 0:3. Однак допомога фізіотерапевта дозволила відігратися, вигравши чотири гейми поспіль. Та Моргіна не здавалася і знову повела у рахунку 4:5. Однак Шошина зуміла ще раз переломити хід поєдинку та виграти три наступні гейми поспіль – знову 7:5.

      Анастасія Шошина – Анна Моргіна 2:0 (7:5, 7:5)

      Відзначимо, що 20-річна харків'янка взяла реванш у представниці Росії за поразку минулого тижня в півфіналі аналогічного 15-тисячника в Єгипті.

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      До слова, даний титул став для нашої тенісистки четвертим на турнірах ITF Pro Circuit в кар'єрі і третім в поточному сезоні. В кінці вересня і початку жовтня Анастасія виграла два турніри поспіль в Чорноморську.

      Варто додати, що у суботу, 10 листопада, Шошина разом з Моргіною здобула перемогу в парному фіналі, обігравши румунку Елен-Теодору Кадір та Олену Шиміч з Боснії та Герцеговини.

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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