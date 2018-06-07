Тенісист Рафаель Надаль просто "зніс" з корту суперника і пробився до півфіналу "Ролан Гаррос"

Іменитого тенісиста Рафаеля Надаля краще не дратувати. У поєдинку іспанець просто розгромив Дієго Шварцмана.

У середу аргентинець посмів забрати у "короля ґрунту" сет на "Ролан Гаррос". Таке трапилося вперше за три роки. І це, схоже, не на жарт розлютило Рафаеля.

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Матч перервав дощ. Суперники повернулися на корт вже наступного дня. Надаль швиденько виграв три сети з рахунком 6:3 і двічі по 6:2 та оформив путівку до півфіналу.

За квиток до вирішального поєдинку Рафа посперечається з Хуаном Мартіном Дель Потро. Аргентинець у чотирьох сетах розібрався з хорватом Маріном Чилічем – 7:6, 5:7, 6:3, 7:5.