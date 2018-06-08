Тенісист Рафаель Надаль в одинадцяте в кар'єрі вийшов до фіналу "Ролан Гаррос"

В 1/2 французького мейджора (турніру світового рівня) іспанець Рафаель Надаль не помітив спротиву Хуана-Мартіна Дель Потро, боротьба була лише в стартовій партії, рахунок – 6:4.

Два наступні сети Рафа забрав дуже легко 6:1 і 6:2 – на все про все Надалю вистачило дві години 20 хвилин.

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Рафаель Надаль ніколи не програвав у вирішальних поєдинках "Ролан Гаррос".



Центральний корт "Ролан Гаррос"

У фіналі лідер світового тенісу зіграє з Домініком Тімом. Австрієць також у трьох партіях розібрався з італійцем Марко Чеккінато 7:5, 7:6, 6:1. Для Тіма це перший фінал турніру серії Гренд Слем. Переможець відкритого чемпіонату Франції отримає 2 мільйони 200 тисяч євро призових.

Вирішальний поєдинок запланували на неділю, 10 червня.

До слова, раніше повідомлялося про те, що тенісист Рафаель Надаль просто "зніс" з корту суперника і пробився до півфіналу "Ролан Гаррос".