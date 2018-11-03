Тенісистка Катерина Козлова вийшла у фінал турніру у Торонто

Українська тенісистка Катерина Козлова у півфіналі турніру у Торонто обіграла Джессіку Понше та вийшла у фінал змагань.

Задля визначення переможниці, тенісистки провели на корті 2 години та 15 хвилин, зігравши усі три сети. Перший з них виграла Козлова. Тенісистки виграли усі свої подачі (хоча у дванадцятому геймі українка тричі була змушена відігравати сет-пойнти), тож все вирішилося у тай-брейку. Там успіх був на стороні Козлової 7:3.

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Другий сет українка провалила. Вона програла свою першу подачу, а згодом і третю. Відтак Понше виграла 2:6.

Третій сет тривав найдовше у цій зустрічі. За рахунку 2:1 спочатку Козлова відіграла брейк-пойнт. Після цього француженка двічі не дала реалізувати брейк-пойнт. Та все ж Понше виграла цей гейм.

А вирішальним став шостий гейм, який Понше програла. Вже у дев’ятому геймі Козлова з четвертої спроби реалізувала брейк-пойнт.

Катерина Козлова – Джессіка Понше 2:1 (7:6 (3), 2:6, 6:3)

Завдяки цій перемозі українка вийшла у фінал турніру ITF у Торонто з призовим фондом у 60 тисяч доларів. Її суперницею стане переможниця пари Б’янка Андрееску – Кірін Лемойне. Фінал відбудеться у неділю, 4 листопада.