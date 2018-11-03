21:19
3 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, сьогодні
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Тенісистка Катерина Козлова вийшла у фінал турніру у Торонто

      11 Читать новость на русском
      Катерина Козлова
      Катерина Козлова / Eurosport

      Українська тенісистка Катерина Козлова у півфіналі турніру у Торонто обіграла Джессіку Понше та вийшла у фінал змагань.

      Задля визначення переможниці, тенісистки провели на корті 2 години та 15 хвилин, зігравши усі три сети. Перший з них виграла Козлова. Тенісистки виграли усі свої подачі (хоча у дванадцятому геймі українка тричі була змушена відігравати сет-пойнти), тож все вирішилося у тай-брейку. Там успіх був на стороні Козлової 7:3.

      Читайте також: Світоліна заробила найбільше серед тенісистів у жовтні: сума

      Другий сет українка провалила. Вона програла свою першу подачу, а згодом і третю. Відтак Понше виграла 2:6.

      Третій сет тривав найдовше у цій зустрічі. За рахунку 2:1 спочатку Козлова відіграла брейк-пойнт. Після цього француженка двічі не дала реалізувати брейк-пойнт. Та все ж Понше виграла цей гейм.

      А вирішальним став шостий гейм, який Понше програла. Вже у дев’ятому геймі Козлова з четвертої спроби реалізувала брейк-пойнт.

      Катерина Козлова – Джессіка Понше 2:1 (7:6 (3), 2:6, 6:3)

      Завдяки цій перемозі українка вийшла у фінал турніру ITF у Торонто з призовим фондом у 60 тисяч доларів. Її суперницею стане переможниця пари Б’янка Андрееску – Кірін Лемойне. Фінал відбудеться у неділю, 4 листопада.

       

       

      Теги: Теніс Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 20:15 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      сьогодні , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      сьогодні , 18:56 "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      сьогодні , 18:00 Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків
      Дмитро Гнап
      Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      сьогодні , 17:00 Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян
      Віталій Дейнега
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Роберт Кубіца, найімовірніше, виступить в ERC
       10 січня 2013 , 16:49
      NBA: "Нікс" та "Пістонс" відіграли матч у Європі
       18 січня 2013 , 12:14
      Відаль націлився на "Золотий М'яч". ВІДЕО
       30 березня 2014 , 09:00
      Далеко не у бойовому складі. Люксембург - Україна. Анонс
       15 листопада 2014 , 17:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук