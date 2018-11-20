00:07
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Тенісистка Леся Цуренко розпочне сезон із новим італійським тренером

      27 Читать новость на русском
      Тенісистка Леся Цуренко
      Тенісистка Леся Цуренко / dpchas.com.ua

      Українська тенісистка Леся Цуренко розпочне сезон із новим тренером-італійцем Адріано Албанезі, з яким вона співпрацює вже півроку.

      Про це вона розповіла у інтерв'ю телеканалу "112".

      Читайте також: Цуренко визнана однією з найкращих тенісисток сезону по грі на прийомі

      "Наразі моїм тренером є італійський фахівець. Його звуть Адріано Албанезе. З ним працюємо якраз вже півроку. Але періодами, не так, як з Дімою (Брічеком – 24). Ми в основному зустрічаємося за кілька днів до турніру, до нього готуємося і граємо його вже разом", – сказала Цуренко.

      Крім того, зараз на турнірах намагаюся бути з фізіотерапевтом, тому що потрібно максимально дбати про своє здоров'я, щоб і кар'єру продовжити, і в цілому відчувати себе добре. Працюю з українськими фахівцями,
      – розповіла тенісистка.

      Вона зазначила, що пошуком тренера займався її агент, поки Леся була на турнірі в Римі. "Спочатку він мені мав просто допомогти один тиждень. У нас все склалося, ми один одного зрозуміли. Мені сподобалося, що він завжди максимально підтримує. Ми легко спілкуємося, нам цікаво разом", – додала тенісистка.

      А розпочне Цуренко сезон, як і Ястремська, на турнірі в австралійському Брісбені. Там же захищатиме титул і Еліна Світоліна.

      До слова, вражаюча гра в геймах на чужій подачі допомогла Цуренко провести кращий сезон в кар'єрі. Леся захистила титул в Акапулько, дійшла до чвертьфіналу на US Open і оновила особистий рекорд в рейтингу WTA, ставши 26-ю ракеткою світу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 20 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      20 листопада , 23:00 Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 181
      "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      20 листопада , 22:16 "Євробляхери" думають, що обдурили державу – насправді обдурили їх!
      Артем Овдієнко 405
      Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандою
      20 листопада , 22:09 Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандою
      1768
      Міжнародна космічна станція: три чисниці до смерті?
      20 листопада , 22:01 Міжнародна космічна станція: три чисниці до смерті?
      Борис Немировський 477
      Кровні зв'язки: хто з українських чиновників має родичів з документами РФ
      20 листопада , 21:01 Кровні зв'язки: хто з українських чиновників має родичів з документами РФ
      1969
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Теніс: Радванська взяла реванш у Вільямс за попередні 5 поразок
      29 березня 2012 , 10:50
      Срна: Всі радісні події перекреслила війна
       29 грудня 2014 , 15:39
      Фан-зона: Синя хунта, смерть на московському дербі і кривавий махач у Карлсруе
       26 жовтня 2015 , 19:44
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук