Тенісистка Леся Цуренко розпочне сезон із новим італійським тренером

Українська тенісистка Леся Цуренко розпочне сезон із новим тренером-італійцем Адріано Албанезі, з яким вона співпрацює вже півроку.

Про це вона розповіла у інтерв'ю телеканалу "112".

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"Наразі моїм тренером є італійський фахівець. Його звуть Адріано Албанезе. З ним працюємо якраз вже півроку. Але періодами, не так, як з Дімою (Брічеком – 24). Ми в основному зустрічаємося за кілька днів до турніру, до нього готуємося і граємо його вже разом", – сказала Цуренко.

Крім того, зараз на турнірах намагаюся бути з фізіотерапевтом, тому що потрібно максимально дбати про своє здоров'я, щоб і кар'єру продовжити, і в цілому відчувати себе добре. Працюю з українськими фахівцями,

– розповіла тенісистка.

Вона зазначила, що пошуком тренера займався її агент, поки Леся була на турнірі в Римі. "Спочатку він мені мав просто допомогти один тиждень. У нас все склалося, ми один одного зрозуміли. Мені сподобалося, що він завжди максимально підтримує. Ми легко спілкуємося, нам цікаво разом", – додала тенісистка.

А розпочне Цуренко сезон, як і Ястремська, на турнірі в австралійському Брісбені. Там же захищатиме титул і Еліна Світоліна.

До слова, вражаюча гра в геймах на чужій подачі допомогла Цуренко провести кращий сезон в кар'єрі. Леся захистила титул в Акапулько, дійшла до чвертьфіналу на US Open і оновила особистий рекорд в рейтингу WTA, ставши 26-ю ракеткою світу.

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