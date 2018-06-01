Тенісистка Серена Вільямс знялась у яскравих образах для модного журналу

Знаменита тенісистка Серена Вільямс знялась у чарівній фотоісторії на морському узбережжі та стала головною героїнею липневого номера модного журналу Harper's Bazaar.

Для фотосесії смілива Вільямс приміряла декілька чарівних купальників та костюмів для пірнання під воду, які вдало підкреслювали її спортивні форми. Автором фотоісторії став Річард Фіббс.

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Серена Вільямс для Harper's Bazaar

Зіркова матуся, яка 1 вересня 2017 року народила донечку Олімпію від співзасновника сайту Reddit Алексіса Оганяна, також розповіла, що не хотіла би, щоб вона займалась великим тенісом в майбутньому.

"Я не знаю жодного тенісиста, який хоче, щоб його дитина займалася професійним тенісом. Я хочу, щоб вона займалася тим, що їй подобається. Я хочу, щоб її радувала її професія", – відверто розповіла спортсменка.



Серена Вільямс для Harper's Bazaar

36-річна спортсменка також додала, що довгий час боролась з післяпологовою депресією та провела довгих шість тижнів у лікарні через ускладнення після появи первістка.

Чесно кажучи, іноді я приходжу до думки, що я все ще борюся з післяпологовою депресією. Мені здається, про це потрібно частіше говорити публічно і попереджати жінок про "четвертий триместр", який є частиною вагітності. Це був справжній кошмар. Одного разу я не могла знайти пляшечку Олімпії і це так засмутило мене, що я розплакалася,

– зізналася Серена.

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Серена Вільямс для Harper's Bazaar



Серена Вільямс для Harper's Bazaar



Серена Вільямс для Harper's Bazaar