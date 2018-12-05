Тенісистка Цуренко показала, як проходять її тренування у Римі: відео

Українська тенісистка Леся Цуренко продовжує плідну підготовку до нового сезону.

27 ракета світу у своєму Facebook поширила декілька відео, як тривають її тренування в Римі (Італія).

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Разом з тренером Денисом Ващуком Цуренко виконує фізичні вправи.

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