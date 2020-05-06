Теорія про виникнення коронавірусу в лабораторії Уханя: Помпео відзначився новою заявою
У США немає повної впевненості, що коронавірус походить з лабораторії в Ухані. Однак є ціла низка доказів, що дають причини сприймати цю теорію серйозно.
Такою заявою відзначився держсекретар США Майк Помпео під час брифінгу, передає AFP.
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У нас немає в цьому повної впевненості, проте є істотні докази, що коронавірус походить з лабораторії. Обидва твердження можуть бути правдою,
– наголосив він.
Водночас, кілька днів тому Майк Помпео зробив зовсім іншу заяву. Він сказав, що американська влада має серйозні докази того, що спалах коронавірусу почався саме з лабораторії в Ухані. Ба більше – за його словами, просочування вірусів в результаті аварій у китайських лабораторіях відбувалися й раніше.
Помпео про походження коронавірусу: відео
Думки про те, що коронавірус має штучне походження, дотримується й президент США Дональд Трамп. Втім, підтверджених фактів, які могли б вказувати на правдивість такої території, немає.
Вперше інформацію про штучне походження вірусу та його витік із лабораторії в Ухані оприлюднив американський канал Fox News, що має особливі теплі відносини з президентом Трампом.
Коротко про коронавірус COVID-19:
- Коронавірус COVID-19 зафіксували в китайському Ухані ще в грудні 2019 року.
- За останніми даними, від нього в Китаї загинули понад 4 тисячі людей.
- Далі китайський коронавірус почав ширитися світом і його вже зафіксували у щонайменше 210 країнах. Найбільше випадків зараження зареєстрували у США, Іспанії та Італії.
- Збудник коронавірусу SARS-CoV-2 – це PHK-вірус і за останні кілька місяців він дещо мутував. Але фахівці зазначають, що він мутував дуже повільними темпами та нові його копії не надто відрізняються від оригіналу.