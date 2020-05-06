Теорія про виникнення коронавірусу в лабораторії Уханя: Помпео відзначився новою заявою

У США немає повної впевненості, що коронавірус походить з лабораторії в Ухані. Однак є ціла низка доказів, що дають причини сприймати цю теорію серйозно.

Такою заявою відзначився держсекретар США Майк Помпео під час брифінгу, передає AFP.

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У нас немає в цьому повної впевненості, проте є істотні докази, що коронавірус походить з лабораторії. Обидва твердження можуть бути правдою,

– наголосив він.

Водночас, кілька днів тому Майк Помпео зробив зовсім іншу заяву. Він сказав, що американська влада має серйозні докази того, що спалах коронавірусу почався саме з лабораторії в Ухані. Ба більше – за його словами, просочування вірусів в результаті аварій у китайських лабораторіях відбувалися й раніше.

Помпео про походження коронавірусу: відео

Думки про те, що коронавірус має штучне походження, дотримується й президент США Дональд Трамп. Втім, підтверджених фактів, які могли б вказувати на правдивість такої території, немає.

Вперше інформацію про штучне походження вірусу та його витік із лабораторії в Ухані оприлюднив американський канал Fox News, що має особливі теплі відносини з президентом Трампом.

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