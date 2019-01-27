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      Тепер – Закарпаття: ще одна парафія покинула Московський патріархат

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      Ще одна парафія на Закарпатті перейшла до ПЦУ
      Ще одна парафія на Закарпатті перейшла до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Громада Покровської церкви селища Ясіня, що на Закарпатті, ухвалила рішення про перехід від УПЦ МП до Православної церкви України. Приєднання до ПЦУ підтримав і священик храму.

      Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у Facebook.

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      Так, громада селища – одна з перших на Закарпатті, які залишили Московський патріархат.

      Громада Покровської церкви при щирій підтримці священиком прийняла рішення про перехід до Православної церкви України! Пишаюся, що ясінянці серед перших громад Закарпаття, які звільняються від московських пут. Вірю, що за ними підуть і інші, щоб повернутися в духовну домівку,
      – написала вона

      Вона зазначила, що Покровська церква вона будувалася як греко-католицька, а після заборони УГКЦ цей храм захопив московський патріархат.

      Климпуш-Цинцадзе також додала, що гроші на будівництво Покровської церкви колись давали і її дід з братами.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад сотня парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше на Вінничині, де вже 25 парафій оголосило про вихід з УПЦ МП.

      У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

      Перехід до Православної церкви України
      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України УПЦ МП Новини Закарпаття
      Джерело: 24 Канал
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