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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Тепер будь-яка країна може робити з російськими кораблями те ж, що вони зробили з українськими

      2032 Читать новость на русском
      Тепер будь-яка країна може робити з російськими кораблями те ж, що вони зробили з українськими
      Тепер будь-яка країна може робити з російськими кораблями те ж, що вони зробили з українськими / dsnews.ua

      Росія не визнає міжнародне морське право, не дотримується загальноприйнятих законів та займається піратством. Саме тому тепер будь-яка країна світу може абсолютно спокійно робити з російськими кораблями те ж, що вони самі зробили з українськими.

      Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор і політичний оглядач Іван Яковина.

      Читайте також: Путіну плювати на введення воєнного стану, він хоче закрити для України Азовське море, – Яковина

      "Умовно кажучи, йде через протоку Ла-Манш який-небудь російський есмінець. Тут до нього підходять британські кораблі і повідомляють: ти зайшов в наші води, тому заарештований разом з усім екіпажем. Спробуєш смикнутися – відкриваємо вогонь на поразку", – сказав Яковина.

      Москва почне протестувати, говорити: "так вони ж просто йшли своїм курсом, нікого не чіпали, а прохід по Ла-Маншу дозволений міжнародним морським правом". У відповідь завжди можна сказати: "Для всіх інших – так. А для вас – ні. Забули, що ви в Чорному морі учудили? Все, арешт",
      – відповів політичний оглядач.

      Яковина зазначив, що те ж саме можна зробити і в Босфорі, і в Дарданеллах, адже там російські військові кораблі ходять постійно – у них багато справ на Середземному морі, в Сирії та Лівії.

      "Насправді, тільки такі заходи впливу здатні хоч якось вкрутити на місце мізки Володимира Путіна і його міньйонів. Інші аргументи вони просто не розуміють. Тому, звичайно, зараз дуже великі надії на НАТО і готовність альянсу діяти жорстко. Генсек Йенс Столтенберг вже заявив, що дії РФ "не залишаться без наслідків", – додав Яковина.

      Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 28 листопада 2018

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Водний транспорт Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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