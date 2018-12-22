Тепер Львівщина: ще одна парафія УПЦ МП перейшла до Православної церкви України

Парафія святих апостолів Петра і Павла міста Жовкви у Львівській області приєдналася до Православної церкви України. Відповідно рішення прийняли під час Парафіяльної ради на чолі з настоятелем храму.

Про це повідомив настоятель храму архімандрит Маркіян Каюмов у Facebook.

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"Шанобливо повідомляємо, що сьогодні, 22 грудня парафія святих апостолів Петра і Павла міста Жовкви приєдналася до Помісної Автокефальної Православної Церкви України. Дане рішення було прийняте на засіданні Парафіяльної ради на чолі з настоятелем храму", – зазначив Каюмов.



У коментарі Zaxid.net Маркіян Каюмов повідомив, що це рішення було прийняте у п'ятницю, 21 грудня, під час засідання парафіяльної ради.



Видання зазначає, що Каюмов також є речником Львівської єпархії Московського патріархату. Zaxid.net він сказав, що рішення про його подальшу роботу на цій посаді буде прийняте пізніше.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що на Вінничині вже 4 колишні парафії УПЦ МП приєдналися до новоствореної Православної церкви України.



Нагадаємо, 22 грудня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має вказати у назві на свою приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.