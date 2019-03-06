Тепер слово за США: Пентагон готує нову потужну гіперзвукову зброю

У США займуться розвитком програми гіперзвукової зброї Tactical Boost Glide. Тендер виграла американська військово-промислова компанія Raytheon – вона уклала контракт на 63,3 мільйона доларів із американським міністерством оборони.

Компанія є одним із найбільших постачальників озброєння і військової техніки для американських військ та їхніх союзників, повідомляє прес-служба компанії.

Читайте також: Пропагандист Кисельов похизувався, як російська ракета може знищити Пентагон

"Гіперзвукова зброя дозволить збройним силам США діяти на більш далеких дистанціях при більш оперативному реагуванні і з підвищеною ефективністю в порівнянні з існуючими системами озброєння", – йдеться у повідомленні.

На початку лютого стало відомо, що Пентагон розглядає можливість створення нової системи перехоплення для захисту від гіперзвукової зброї. Тоді директор агентства з протиракетної оборони США Сем Грівз заявив, що міністерство завершує аналіз пошуку альтернативних рішень цього питання, який будуть опубліковані найближчим часом.

Що таке гіперзвукова зброя?Гіперзвуковий двигун відрізняється від звичайного надзвуковим згорянням. Тому гіперзвукова зброя може переміщатися щонайменше в п'ять разів швидше, ніж швидкість звуку, або близько однієї милі в секунду. Однак на відміну від реактивних та ракетних рушійних систем, які можуть бути випробувані на землі, випробування гіперзвукових літаків можливе тільки в дорогих експериментальних установках або стартових комплексах, які ведуть до великих витрат при розробці. Експериментальні моделі після пусків зазвичай руйнуються під час або після завершення випробувань, що виключає їхнє повторне використання.

Додамо, очільник Кремля Володимир Путін презентував нову гіперзвукову ракету "Циркон". За його словами, це новий вид озброєння матиме швидкість 9 махів (1 мах дорівнює 1062 кілометрів за годину на висоті 11 кілометрів; гіперзвук – це швидкість від 5 махів і вище) і дальність польоту у понад тисячу кілометрів.