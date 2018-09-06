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Тепер це кримінал: Рада попередньо посилила відповідальність за незаконний перетин держкордону

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Державний кордон України
Державний кордон України / Pmg.ua

Рішення про введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону було прийняте у першому читанні під час ранкового засідання Верховної Ради України 6 вересня.

За прийняття законопроекту №7017 авторства народних депутатів Ірини Луценко та Артура Герасимова за основу проголосував 241 депутат.

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Згідно з поточним текстом законопроекту, за незаконний перетин державного кордону України пропонують карати тільки "громадян держави-агресора" або "інших осіб, які діяли в інтересах держави-агресора". Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що до остаточного прийняття законопроекту він може бути змінений.

За перетин кордону поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але з підробленими документами каратимуть позбавленням волі на строк до трьох років. Якщо ж діяння буде вчинене із застосуванням зброї – до восьми років. 

Яка відповідальність за незаконний перетин державного кордону сьогодні?Згідно з статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зараз за це карають тільки штрафом у розмірі до 3400 гривень або адміністративним арешом строком до 15 діб.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Законодавство Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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