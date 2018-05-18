Тепер вони вже мовчать, – кримська татарка розповіла про тих, хто кликав Росію в Крим

74 роки тому більше 200 тисяч людей радянська влада насильно виселила з Криму. А все через те, що Сталін визнав татар зрадниками. Однак, люди все пережили, вистояли аби повернутися додому. Чотири роки тому Росія знову змусила їх залишити батьківщину.

Попри рясний дощ, кримські татари вечір-реквієм не покидають. Кажуть, небо плаче разом з ними, згадуючи події 1944 року.

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Історію своєї сім'ї, яка пережила депортацію, Джамала згадує зі сльозами. Дочка прабабусі, переможниці Євробачення, загинула під час такого вимушеного переселення.

Вона спиталася в солдатів, щоб поховати її по дорозі, її просто викинули. Багато розповідав мій дідусь про те, що вони не мали хліба, не мали їжі. І дуже багато людей загинули вже в Середній Азії,

– розповіла переможниця Євробачення Джамала.

Для більшості Крим залишається лише в серці і у спогадах. Бо чотири роки не ступали на півострів. Фатіма інколи навідується на батьківщину. Помітила: ейфорія від життя в складі Росії в місцевих проходить.

"Ми нарешті з'єднались з Росією. А в 2017 році вони вже мовчать", – прокоментувала кримська Татарка Фатіма.

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І хоч знаходяться за тисячі кілометрів від батьківщини, якого майбутнього хочуть для Криму, знають.

"Ми хочемо бути в складі незалежної вільної, визнаючої права окремих людей, Україні. У своїй кримсько-татарській національній автономії", – сказала кримська татарка Діляра Сєйтвєлієва.

Про національно-територіальну автономію кримські татари мріють давно.

Це збільшення, фактично, культурних, мовних, політичних прав народу на своїй батьківщині. І така можливість може бути реалізована,

– стверджує заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

Еміне має на увазі напрацювання спеціальної робочої групи. Петро Порошенко каже, скоро вони будуть представлені. Такі зміни до Конституції дозволять кримським татарам отримати право самовизначення у складі України. Зможуть на півострові обирати представницький орган – Кримську раду.

Залучені експерти, науковці, представники громадськості наголошують, що їхні пропозиції спрямовані на забезпечення рівних прав дял всіх громадян України, не залежно від нацоіональності, які проживатимуть у звільненому від росіян українському Криму,

– зазначив Президент України Петро Порошенко.

Цей процес довгий. Адже його мають дозволити у Конституційному суді, і за нього мають проголосувати у парламенті. Але кримські татари продожвують вірити. Кажуть, віра – це те, що не давало їм зламатися впродовж трагічних сторінок їхньої історії.