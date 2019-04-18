Тепер знаємо, хто маріонетка Коломойського, – Зеленський про ситуацію із "Приватбанком"

Рішення Окружного адміністративного суду, який 18 квітня визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною, Зеленський назвав глобальним та проблемним для наступного президента. Але, за його словами, стосовно чинного президента Петра Порошенка, то "суспільство отримало відповідь, хто насправді є маріонеткою Коломойського".

Журналістка Соня Кошкіна, яка і звернулась до Зеленського із питаннями по "Приватбанку" в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, висловила думку, що суддя Вовк ухвалив таке рішення, аби висловити лояльність до майбутньої влади (згідно з останніми опитуваннями, за Зеленського готові проголосувати 73% виборців, за Порошенка – 27%). Таким чином вона натякнула на зв'язок Зеленського із Коломойським.

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"Я не знаю пана Вовка. А з паном Коломойським я розмовляю суто з приводу нашого партнерства із каналом 1+1. А з приводу "Приватбанку", які б там не були дії, я буду на захисті України. Ось і все", – сказав він.

На питання Кошкіної, чи стане Зеленський у разі перемоги гарантом стабільності "Приватбанку", кандидат відповів, що буде робити все, аби зберегти стабільність фінустанови.

Журналістка також адресувала Зеленському питання, чи отримає Коломойський 2 мільярди гривень компенсації за націоналізацію "Приватбанку" (він саме судиться з Україною з цього приводу).

А чому я це маю вирішувати? У мене немає двох мільярдів, щоб їх комусь віддавати,

– відповів кандидат.

Зеленський додав, що не має на меті брати участь у корупційних схемах, аби "комусь щось повертати".

Соня Кошкіна: Тобто про "Приватбанк" Ігор Валерійович може забути?

Володимир Зеленський: Чесно кажучи, хай не ображається Ігор Валерійович, не ображайтесь ви та глядачі, мені байдуже, про що зараз думає, згадує або забуває Ігор Валерійович.

Соня Кошкіна: Це смішно.

Володимир Зеленський: Смішно – це моя колишня професія. Я у ній професіонал.



Рейтинг: за кого українці голосуватимуть у другому турі

18 квітня стало відомо, що Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. У суді пояснили своє рішення тим , що відповідачі не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

Національний банк та Міністерство фінансів України вже заявили, що планують оскаржити в суді рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

Президент України Петро Порошенко скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України через події, пов'язані із "Приватбанком". Засідання розпочалось 18 квітня о 21 годині. У цей же час у програмі "Право на владу", що на каналі "1+1", кандидат у президенти Володимир Зеленський презентував свою команду.

Головні тези із засідання РНБО – читайте у матеріалі 24 каналу.

Чому Україна націоналізувала"Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Усе, щоб забезпечити фінансову стабільність банківської системи, економіки загалом та зберегти гроші вкладників банку. Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.



На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк" . Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".