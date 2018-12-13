Тепловози General Electric будуть працювати на маріупольському напрямі, – Гройсман

Перший магістральний тепловоз "Тризуб" виробництва компанії General Electric вийшов на Донецьку залізницю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як підкреслив глава уряду, таке рішення істотно поліпшить питання промислової логістики в регіоні.

Ми вже запустили перші локомотиви на стратегічний напрямок. Природно, ми повинні зробити все, щоб українська економіка, в тому числі, яка орієнтується на експорт, була забезпечена якісною логістикою та інфраструктурою. Тому ми додаємо нові тепловози на напрям Комиш-Зоря – Волноваха і безпосередньо в Маріуполь. Це забезпечить весь промисловий регіон можливістю не тільки відправляти продукцію, а й безпосередньо доставляти її в українські порти, споживачам і на світові ринки,

– сказав Володимир Гройсман.

Подальше оновлення рухомого складу, яке анонсував прем'єр, дозволить забезпечити стабільне постачання сировиною металургійні комбінати Маріуполя, які щорічно приносять Україні понад 2 млрд доларів валютного виторгу.

Нагадаємо, проблемі залізничного сполучення з Маріуполем понад чотири роки. Електрифіковані колії залишилися на окупованій території. Пасажирські та вантажні поїзди були перенаправлені з альтернативної одношляхової гілки, яка пропускала не більше 10 пар поїздів. Після втручання Володимира Гройсмана, "Укрзалізниця" в 2016-2017 роках розширила ділянку шляху Комиш-Зоря – Волоноваха в напрямку Маріуполя. Це дозволило збільшити пропускну здатність до 20 пар на добу.



Магістральні тепловози ТЕ33А виробництва General Electric володіють сучасними технічними характеристиками, вони могутніші за експлуатовані машини і споживають до 20% менше палива. В цілому "Укрзалізниця" має намір придбати 30 нових локомотивів вже до весни наступного року.