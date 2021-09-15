Теракт у Дніпрі: у загиблих могли бути романтичні стосунки, – ЗМІ

Жертвами вибуху у Дніпрі 15 вересня стали Олексій Кавлак та Дар'я Гречіщева. Загиблі були добрими знайомими і разом реалізували декілька навчально-волонтерських проєктів.

Трагедія сталася на проспекті Богдана Хмельницького. Ударна хвиля була настільки потужною, що з шибок у вікнах сусіднього будинку повилітало скло.

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Внаслідок вибуху автівки Nissan Primerа загинули 2 людей:

Дар'я Гречіщева – речниця ДСНС у Дніпропетровській області та волонтерка Червоного Хреста;

– речниця ДСНС у Дніпропетровській області та волонтерка Червоного Хреста; Олексій Кавлак – член патріотичної організації "Український легіон".

Правоохоронці розслідують трагедію за статтею про терористичний акт. Глава "Українського легіону" Олексій Санніков розповів, що не розуміє, кому міг завадити його загиблий колега.

За словами Саннікова, Гречіщева перебувала у салоні авто Кавлака, бо вони були хорошими знайомими.

Водночас ЗМІ розповіли, що між загиблими могли бути романтичні стосунки.

Не виключаємо, що з Дар'єю у нього були теплі стосунки,

– мовиться у повідомленні.

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