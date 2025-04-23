Ця атака стала наймасштабнішою за останні роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aljazeera та Reuters.

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Що відомо про масштабну стрілянину в Індії

Поліція повідомила, що кілька туристів отримали вогнепальні поранення під час терористичної атаки у вівторок, коли вони відвідували луг Байсаран, приблизно за 5 кілометрів від курортного міста Пахалгам у спірному з Пакистаном регіоні Кашмір.

Ця атака є набагато масштабнішою за все, що ми бачили проти мирних жителів за останні роки,

– написав у соціальних мережах головний міністр Омар Абдулла, вищий обраний чиновник регіону.

Індійська поліція повідомила інформаційному агентству Associated Press, що загинуло щонайменше 26 людей. Більшість загиблих туристів були індійцями.

Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме угруповання "Кашмірський опір". У заяві бойовиків йдеться про незгоду з переселенням до регіону понад 85 000 "чужинців", що, за їхніми словами, спричиняє зміну демографічного складу населення. Зазначимо, що попри заяву угрупування, ця інформація офіційно не підтверджена.

Місцева влада Джамму і Кашміру раніше підтвердила, що за останні 2 роки близько 84 000 мешканців з інших регіонів Індії офіційно отримали право на проживання на спірній території.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді пообіцяв притягнути винних до відповідальності, підкресливши, що боротьба з тероризмом тільки посилюватиметься.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на напад озброєних бойовиків на туристів в Індії.

Ми рішуче засуджуємо жахливий напад у Пахалгамі, індійський штат Джамму і Кашмір, який забрав багато життів. Коли вбивають невинних людей, це викликає нестерпний біль. Таке насильство не має жодного виправдання. У цей сумний день Україна солідарна з Індією,

– написав він у соцмережі X у вівторок.

Зазначимо, як повідомляє BBC, у цей час в Індії з 4-денним візитом перебуває Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він відреагував на трагедію у своєму дописі у X.

Разом зі своєю дружиною, яка також перебуває з ним в Індії, він висловив співчуття жертвам теракту.

За останні кілька днів ми були вражені красою цієї країни та її людей. Наші думки та молитви з ними, коли вони оплакують цю жахливу атаку,

– написав Венс.