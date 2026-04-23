Деталі жахливої трагедії передали Радіо Свобода.
Як чоловік дізнався про вбивство батька?
Віталій Блонський, син одного із загиблих під час теракту в Голосіївському районі, розповів, що впізнав батька на відео, опублікованому в телеграм-каналі. Він повідомив, що дізнався про трагедію, коли вбивцю ще не ліквідували й він утримував заручників у супермаркеті. За його словами, Михайло Блонський якраз був у супермаркеті, а за кілька хвилин після виходу – його застрелили біля власного будинку.
Загиблий мав зустрітися з сином якраз після магазину, проте Віталій затримався і вони більше не побачились.
Якщо брати співставляти відео, то тут якраз були поліцейські. Якраз вони втекли, він пішов тоді й потім вже застрелив мого батька,
– поділився деталями Віталій Блонський.
У мережі потрапило відео, на якому під час теракту, почувши постріли, двоє поліцейських втекли з місця подій.
Що відомо про терориста в Києві?
Стало відомо, чому в стрільця не вилучили зброю після кримінального провадження. У 2023 році цього не зробили через примирення сторін у суді.
Голова Нацполіції розповів, як мали діяти правоохоронці під час теракту. На думку Івана Вигівського, поліцейські мали одразу застосовувати зброю.
Стало відомо, що двірник "дядя Саша" під час теракту, прикрив собою хлопчика від куль. Лікарі боролись за життя чоловіка, але, на жаль, він помер.