Повний провал ФСБ, – Фейгін про теракт під Москвою

У Кремлі шоковані некомпетентністю федеральної служби безпеки. Адже величезний розвідувальний та правоохоронний апарат Росії, навіть попри серйозні попередження, не зміг запобігти одному з найбільших терористичних нападів у країні.

Таку думку 24 Каналу висловив політичний і громадський діяч Марк Фейгін. Нагадаємо, що Владімір Путін відкинув попередження від США та назвав їх "відвертим шантажем" та "спробами залякати" російське суспільство.

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Кого Путін побоїться покарати за теракт

Операція ФСБ провалилася, адже перші 15 хвилин терористи розстрілювали людей і цьому ніхто не протидіяв. Потім вони вийшли, сіли у біле "Рено" і просто поїхали.

Повний провал ФСБ,

– зауважив Фейгін.

Напевно винних шукатимуть й серед працівників спецслужб. Когось звільнять, а когось посадять до в'язниці. Не виключено, що Кремль вдасться до таких методів.

Але кого за це може покарати Путін? Навряд чи директор ФСБ Алєксандр Бортніков піде, чи секретар Радбезу Ніколай Патрушев, чи можливо генерал Алєксєй Дорофєєв, який очолює управління ФСБ у Москві та області, чи міністр внутрішніх справ Владімір Колокольцев. Хто піде? Я думаю, що публічно Путін їх не висікатиме,

– мовив політичний і громадський діяч.

На його думку, певні рішення будуть ухвалені, але як це зазичай буває, перші особи недоторканні. Адже це віддані диктатору люди і їх не оцінюють з професійного погляду, лише з погляду лояльності.

Кремль безглуздо приплітає Захід та шукає "український слід"

Сполучені Штати по своїх каналах передали інформацію ФСБ про те, що буде теракт. Це навіть підтвердили самі росіяни. Однак російська влада та пропаганда звинуватила у трагедії США, Велику Британію та Україну.

Щодо обвинувачень Заходу й України у підготовці чи ідейному натхненні цього теракту, то це найпростіше й найзручніше. Саме цього хоче Москва, адже таким чином вона демонструє своїм громадянам, хто головний ворог,

– зазначив Фейгін.

Очевидно, що критичне мислення у росіян відсутнє повністю. Адже якби американців організовували цей теракт, то навіщо їм було попереджати про це росіян.

Це безглуздо,

– додав політичний і громадський діяч.

До того ж російські спецслужби почали бідкатися на брак конкретики від США щодо підготовки теракту.

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