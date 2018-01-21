Теракт із загиблими українцями в Кабулі: стало відомо про загиблих українських пілотів
Унаслідок терористичної атаки на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі загинули представники приватної авіакомпанії "Українські крила".
Про це розповів директор цієї авіакомпанії Володимир Костенко у коментарі "Громадському".
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За його словами, це йому підтвердила афганська авіакомпанія Kam Air, яка наймала українських фахівців.
Як зауважив Костенко, загинули два пілоти: один – уродженець Первомайська Харківської області, 1974 року народження, а про другого інформації поки немає.
До слова, він також назвав ім’я першого загиблого, але ресурс "з етичних міркувань наразі не може його публікувати".
Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці. Раніше ЗМІ повідомляли про загибель 9 українців, натомість очільник МЗС Павло Клімкін підтвердив загибель лише 6 наших співвітчизників.