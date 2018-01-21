Теракт із загиблими українцями в Кабулі: стало відомо про загиблих українських пілотів

Унаслідок терористичної атаки на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі загинули представники приватної авіакомпанії "Українські крила".

Про це розповів директор цієї авіакомпанії Володимир Костенко у коментарі "Громадському".

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За його словами, це йому підтвердила афганська авіакомпанія Kam Air, яка наймала українських фахівців.

Як зауважив Костенко, загинули два пілоти: один – уродженець Первомайська Харківської області, 1974 року народження, а про другого інформації поки немає.

До слова, він також назвав ім’я першого загиблого, але ресурс "з етичних міркувань наразі не може його публікувати".