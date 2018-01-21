07:57
22 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Теракт із загиблими українцями в Кабулі: стало відомо про загиблих українських пілотів

21:40, 21 січня 2680 Читать новость на русском
Унаслідок атаки на готель у Кабулі загинули 2 пілоти авіакомпанії
Унаслідок атаки на готель у Кабулі загинули 2 пілоти авіакомпанії "Українські крила" / Соцмережі

Унаслідок терористичної атаки на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі загинули представники приватної авіакомпанії "Українські крила".

Про це розповів директор цієї авіакомпанії Володимир Костенко у коментарі "Громадському".

Читайте також: З'явилася нова важлива інформація про загиблих українців у Кабулі

За його словами, це йому підтвердила афганська авіакомпанія Kam Air, яка наймала українських фахівців.

Як зауважив Костенко, загинули два пілоти: один – уродженець Первомайська Харківської області, 1974 року народження, а про другого інформації поки немає.

До слова, він також назвав ім’я першого загиблого, але ресурс "з етичних міркувань наразі не може його публікувати".

Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці. Раніше ЗМІ повідомляли про загибель 9 українців, натомість очільник МЗС Павло Клімкін підтвердив загибель лише 6 наших співвітчизників.

Теги: Новини України Теракт Жертви Теракт у готелі Кабула Тероризм авіація Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 21 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 21 січня: теракт із загиблими українцями в Кабулі та негода в Україні
21 січня, 22:20 Головні новини 21 січня: теракт із загиблими українцями в Кабулі та негода в Україні
497
Топ-5 блогів тижня:
21 січня, 22:00 Топ-5 блогів тижня:"добрий" Путін, Закон про реінтеграцію Донбасу та несправедлива смерть дитини
Блог Медіа 730
Найсмішніші меми тижня: купання Путіна на Водохреща та
21 січня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: купання Путіна на Водохреща та "Цицькадзе" від Ляшка
8863
Ценность умов, или Почему Украина проигрывает войну за таланты
21 січня, 19:00 Ценность умов, или Почему Украина проигрывает войну за таланты
Ілля Кенігштейн 1087
Бої за ДАП: якою була найтрагічніша спецоперація АТО
21 січня, 17:00 Бої за ДАП: якою була найтрагічніша спецоперація АТО
Віталій Дейнега 1756
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Росії зараз не вигідно виходити з перемир'я, – експерт
27 вересня 2017 , 07:02
В Одесі горить приміщення санаторію: деталі
 1 листопада 2017 , 22:59
Курс валют на 22 січня: долар і євро продовжують стрімко повзти вгору
 сьогодні , 08:30
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук