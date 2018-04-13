Теракт під час футбольного матчу у Сомалі: загинуло п'ять осіб

П'ятеро людей загинули, вісім постраждали під час вибуху, який стався в четвер, 12 квітня, на футбольному стадіоні в сомалійському місті Бараве під час матчу місцевих команд.

"П'ять футбольних фанатів загинули, вісім постраждали. Швидше за все, число загиблих зросте, так як стан декількох поранених оцінюється як критичний", – сказав комісар міста Херсі Барре Дже, повідомляє місцеве агентство Garowe Online.

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За його словами, саморобний вибуховий пристрій був закладений на трибунах для особливо важливих гостей. Футболісти в результаті вибуху не постраждали.

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух, але поліція припускає, що до події причетна радикальне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" ("Рух молодих моджахедів").