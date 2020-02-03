Теракт у Лондоні: що відомо про 20-річного Судеша Аммана, який напав з ножем на людей

Чоловік, якого поліція застрелила після нападу з ножем на людей у Лондоні, відбував термін за терористичні злочини і був звільнений з в'язниці у січні 2020 року.

20-річного Судеша Аммана випустили із в'язниці тиждень тому. Він відбув половину свого терміну – 3 роки і 4 місяці. Про це повідомляє BBC.

До теми: Невідомий порізав перехожих у Лондоні: нападника застрелила поліція – відео, фото

Під час недільного нападу, терорист перебував під активним поліцейським наглядом. Саму атаку поліція вважає терористичним інцидентом, пов'язаним з ісламістами.

Офіцери поліції провели обшуки за адресами у південному Лондоні та у Хартфордширі. Поки що нікого не арештовано.

Що відомо про теракт у Лондоні

На півдні Лондона у районі Стретем Судеш Амман атакував ножем кількох перехожих. Троє людей отримали поранення в результаті нападу, але загрози їхньому життю немає. Натомість самого нападника поліція застрелила.

За даними британських журналістів, під час звільнення Аммана були побоювання з приводу небезпеки, яку він може становити для суспільства. Однак, не було жодних правових механізмів, що дозволили б тримати його у в'язниці.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував фундаментальні зміни у системі роботи з особами, засудженими за злочини, пов'язані з тероризмом.

Дивіться відео з місця теракту у Лондоні: