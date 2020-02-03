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      Теракт у Лондоні: що відомо про 20-річного Судеша Аммана, який напав з ножем на людей

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      Нападника, який порізав людей у Лондоні звати Судеш Амман / metro.co.uk

      Чоловік, якого поліція застрелила після нападу з ножем на людей у Лондоні, відбував термін за терористичні злочини і був звільнений з в'язниці у січні 2020 року.

      20-річного Судеша Аммана випустили із в'язниці тиждень тому. Він відбув половину свого терміну – 3 роки і 4 місяці. Про це повідомляє BBC.

      До теми: Невідомий порізав перехожих у Лондоні: нападника застрелила поліція – відео, фото

      Під час недільного нападу, терорист перебував під активним поліцейським наглядом. Саму атаку поліція вважає терористичним інцидентом, пов'язаним з ісламістами.

      Офіцери поліції провели обшуки за адресами у південному Лондоні та у Хартфордширі. Поки що нікого не арештовано.

      Що відомо про теракт у Лондоні

      На півдні Лондона у районі Стретем Судеш Амман атакував ножем кількох перехожих. Троє людей отримали поранення в результаті нападу, але загрози їхньому життю немає. Натомість самого нападника поліція застрелила.

      За даними британських журналістів, під час звільнення Аммана були побоювання з приводу небезпеки, яку він може становити для суспільства. Однак, не було жодних правових механізмів, що дозволили б тримати його у в'язниці.

      Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував фундаментальні зміни у системі роботи з особами, засудженими за злочини, пов'язані з тероризмом.

      Дивіться відео з місця теракту у Лондоні:

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Лондон Велика Британія Теракт Тероризм Борис Джонсон
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