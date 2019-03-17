Теракт у Зеландії: прем'єрка країни отримала листа від нападників за кілька хвилин до атаки

За 9 хвилин до нападу у двох мечетях міста Крайстчерч прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн отримала "маніфест" від терористів. Але в ньому не було деталей, які б вказували, де відбудеться трагедія.

15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину. Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. Там перебували 200 і 300 людей. Розстріл транслювали онлайн у соцмережах. Внаслідок теракту загинули 50 людей, ще 48 зазнали поранень. Нападниками є троє чоловіків та жінка. Всіх їх затримали.

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За словами Ардрен, у Службу безпеки Нової Зеландії отриманого листа передали за 2 хвилини до нападу. Проте трагедію не вдалось попередити через відсутність конкретної інформації у "маніфесті", пише The Guardian.

Я була однією з понад 30 адресатів маніфесту, який був відправлений електронною поштою за 9 хвилин до нападу. Він не містив інформації про місце, він не містив специфічних подробиць. На жаль, у тому листі не було подібних деталей,

– зазначила Ардерн.