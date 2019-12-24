Ватажок бойовиків готував масштабний теракт у Харкові, його засудили: фото

Ватажок проросійських бойовиків на Луганщині готував низку терактів в Україні. Його засудили до 9 років в’язниці.

Відповідне рішення прийняв Сватівський районний суд Луганської області, повідомили у СБУ. Прізвисько ватажка – "Мордвін".

До речі: Прикордонники попередили про нові провокації бойовиків

Правоохоронці затримали бойовика у Харкові ще у липні 2017 року.



Бойовика затримали у 2017 році

Під час обшуків у нього вдома вилучили:

600 грамів гексогену;

5 електродетонаторів;

пістолет "Вальтер" із глушником;

понад 100 набоїв калібру 9 міліметрів;

засоби зв’язку та квадрокоптер.



Частина вилучених предметів

Що з’ясувало слідство

Упродовж 2014-2016 років "Мордвін" був командиром підрозділу в так званому "КДБ ЛНР". Слідчі встановили, що у складі "народної міліції ЛНР" бойовик нападав на позиції українських військових у Дебальцевому.

Його завербували представники Головного управління Генштабу РФ. Саме від них проросійський бойовик отримав завдання здійснити низку терактів на підконтрольній українській владі території.

Як "Мордвін" готувався до терактів

У 2016 році у Харкові бойовик почав підготовку до злочинів.

Чоловік мав завдання підірвати автомобіль із газовими балонами у громадському місці, або, як запасний варіант, за допомогою квадрокоптера скинути вибуховий пристрій на місце перебування українських посадовців.



Бойовик "Мордвін"

Зверніть увагу! Після затримання "Мордвін" повідомив працівникам СБУ про існування так званого "чорного списку". До нього входили державні та громадські діячі. На них начебто планували напади спецслужби РФ і бойовики для дестабілізації громадсько-політичної ситуації.

Проросійського бойовика "Мордвіна" визнали винним за створення терористичної організації, керівництво такою організацією або участь у ній та за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут зброї.