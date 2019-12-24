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      Ватажок бойовиків готував масштабний теракт у Харкові, його засудили: фото

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      Ватажок бойовиків готував масштабний теракт в Україні / ssu.gov.ua

      Ватажок проросійських бойовиків на Луганщині готував низку терактів в Україні. Його засудили до 9 років в’язниці.

      Відповідне рішення прийняв Сватівський районний суд Луганської області, повідомили у СБУ. Прізвисько ватажка – "Мордвін".

      До речі: Прикордонники попередили про нові провокації бойовиків

      Правоохоронці затримали бойовика у Харкові ще у липні 2017 року.

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      Бойовика затримали у 2017 році

      Під час обшуків у нього вдома вилучили:

      • 600 грамів гексогену;
      • 5 електродетонаторів;
      • пістолет "Вальтер" із глушником;
      • понад 100 набоїв калібру 9 міліметрів;
      • засоби зв’язку та квадрокоптер.

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      Частина вилучених предметів

      Що з’ясувало слідство

      Упродовж 2014-2016 років "Мордвін" був командиром підрозділу в так званому "КДБ ЛНР". Слідчі встановили, що у складі "народної міліції ЛНР" бойовик нападав на позиції українських військових у Дебальцевому.

      Його завербували представники Головного управління Генштабу РФ. Саме від них проросійський бойовик отримав завдання здійснити низку терактів на підконтрольній українській владі території.

      Як "Мордвін" готувався до терактів

      У 2016 році у Харкові бойовик почав підготовку до злочинів.

      Чоловік мав завдання підірвати автомобіль із газовими балонами у громадському місці, або, як запасний варіант, за допомогою квадрокоптера скинути вибуховий пристрій на місце перебування українських посадовців.

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      Бойовик "Мордвін"

      Зверніть увагу! Після затримання "Мордвін" повідомив працівникам СБУ про існування так званого "чорного списку". До нього входили державні та громадські діячі. На них начебто планували напади спецслужби РФ і бойовики для дестабілізації громадсько-політичної ситуації.

      Проросійського бойовика "Мордвіна" визнали винним за створення терористичної організації, керівництво такою організацією або участь у ній та за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут зброї.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Луганська Кримінальні новини Новини політики Війна на Донбасі СБУ Рішення суду Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Теракт Новини Харкова
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