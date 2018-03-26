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Теракт в парламенті – це хаос, якого не побажаю навіть ворожій країні, – посол Вірменії

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Андранік Манукян
Андранік Манукян / Фото з вільних джерел

Посол Вірменії в Україні, екс-депутат парламенту Вірменії (1995-1999) Андранік Манукян за явив, що теракти в законодавчих органах завдають країні непоправної шкоди.

Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

"Мені важко згадувати те, що відбувалося у Вірменському парламенті в 1999 році. Тоді загинуло 8 депутатів, я мав бути дев’ятим. Я пережив автоматну чергу з 9 куль, які увійшли в моє тіло", – зазначив дипломат.

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Він також додав, що теракт в парламенті Вірменії ледь не спричинив громадянську війну.

Те, що там було – пекло і я не можу побажати цього навіть найворожішій країні. Терористичний акт в законодавчому органі сіє в країні хаос і колапс. Ми були на грані громадянської війни і тільки дивом могли втримати ситуацію. Це був жахливий удар по економіці і по психіці людей. Люди вже 19 років не можуть цього забути,
– додав Манукян.

Він наголосив, що ситуацію в Україні було б важче втримати через розмір країни.

"На щастя, цього не трапилось в Україні. Ситуацію було б набагато важче втримати, тому що Україна – набагато більша країна і силові структури не втримали б ситуацію. Чудово, що українські спецслужби змогли вчасно зреагувати і не дали трапитись цьому теракту", – пояснив Андранік Манукян.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подала клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

Її підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади.

Теги: Новини політики Новини Вірменії Верховна Рада Теракт Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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