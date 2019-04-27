Теракти на Шрі-Ланці: поліція затримала чоловіка, що мав при собі 7 кілограмів вибухівки

Майже сім кілограмів гримучої драглі (так званий "желатиновий динаміт", який має значно більшу вибухову силу за динаміт звичайний) вилучили 27 квітня у чоловіка правоохоронці Шри-Ланки. у країні триває масова анитерористична операція, адже 21 квітня від терактів, вчинених смертниками, загинули кілька сотень людей.

У місті Трінкомалі служба безпеки військово-морських сил Шрі-Ланки затримали чоловіка під час планової перевірки документів, спричиненої активною фазою антитерористичної операції. Чоловік їхав на мотоциклі і, як виявилося, мав при собі 51 вибуховий пристрій. Про це повідомив телеканал First News у своєму Twitter.

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Під час обшуку правоохоронці виявили у підозрюваного 51 шашку гримучих драглів по приблизно 130 грамів кожна. А також 8 метрів шнура для запалів та 215 детонаторів. Такою кількістю вибухівки можна було б убити ще кілька сотень людей.

Військово-морські сили передали підозрюваного, вилучений мотоцикл і небезпечні знахідки поліцейським.

During a search operation in Erakkandi,Trincomalee, the Navy arrested a man with a motorcycle & 51 explosive sticks (approx 130g each), 27 ft of safety fuse and 215 detonators. All of them were handed over to Kuchchaveli police - Navy Spokesperson #lka #SriLanka — News 1st (@NewsfirstSL) 27 апреля 2019 г.

26 квітня правоохоронці Шрі-Ланки затримали трьох осіб з вибухівкою біля залізничної станції в Коломбо. Адже чоловіки мали при собі цілий кілограм дуже небезпечної вибухівки – "С-4". Того ж дня у країні пролунали ще три вибухи.

Посольство США попередило Шрі-Ланку, що у вихідні 27-28 квітня терористи планують здійснити нові атаки.

Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів.



Щонайменше 359 людей загинули та ще понад 500 зазнали поранень.



Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава".



У країні триває безстроковий комендантський час і посилені заходи безпеки.

Теракти на Шрі-Ланці: дивіться відео