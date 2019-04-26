Теракти на Шрі-Ланці: сестра натхненника масового вбивства дала інтерв'ю

Молода матір двох дітей Моххамад Хашим Маданія мешкає у одному з прибережних міст Шрі-Ланки. Зараз вона почуває себе зневіреною, адже дізналася, що її брата Захрана Хашима звинувачують у організації серії терактів, що спричинили загибель кількох сотень людей.

Пані Маданія дізналася "з телевізора", що її брат – ймовірний ватажок групи терористів-смертників, які атакували церкви і готелі на Шрі-Ланці на Великодню католицьку неділю 21 квітня. Журналісти BBC віднайшли жінку та розпитали її про брата та про її особисту позицію щодо цих трагічних подій.

Читайте також: Теракт на Шрі-Ланці: місцеві жителі розповіли, що насправді відбулося (фото та відео)

Вона нажахана терактами, як і решта мирних місцевих мешканців. Вчинком брата, якщо це зробив таки він, обурена. І боїться майбутнього. Разом із журналістами на інтерв'ю була присутня поліція. Однак, Маданію не розглядають як підозрювану.

Що розповіла сестра Захрана Хашима

Хашим Маданія є наймолодшою ​​з п'яти дітей в родині. Захран Хашим, якому близько 40 років, є найстаршим. При цьому, попри те, що у дитинстві родина була дружною, Маданія запевняє, що не мала контакту з братом з 2017 року. Саме з того часу, коли він пішов у підпілля після спроби арешту з боку поліції за участь у конфлікті "між ідеологічно протилежними мусульманськими групами".



З релігійних міркувань пані Маданія не дозволила себе фотографувати, але фото її брата є у мережі

Захран Хашим – радикальний ісламістський проповідник. Він набув популярності кілька років тому завдяки відео на YouTube та у Facabook (воно там і досі є у відкритому доступі). Відео обурило інших мусульман, які є меншиною на релігійній мапі Шрі-Ланки, де більшість – буддисти. Однак, мовляв, влада ігнорувала небезпеку Захранових закликів. І не очікувала, що проповідник з маленького міста зможе організувати смертоносні теракти самогубців.

Я ніколи й подумати не могла, навіть на мить, що він буде робити таке. Я зневажаю його вчинок. І, хоч він мій брат, засуджую і не приймаю його,

– заявила пані Маданія про свого брата.

Хашим Маданія відверто розповіла й про те, що її літні батьки покинули свій дім у тому ж районі за кілька днів до атаки. І відтоді вона не чула про них. Мабуть, як припускає Маданія, з батьками її брат контакт підтримував.

Що каже поліція про терористів

Поліція Шрі-Ланки нарахувала дев'ять нападників. З хорошою освітою та матеріальним забезпеченням. Один із них навчався у Великобританії та Австралії. Двоє були синами відомого бізнесмена (якого, до слова, арештували, хоча усі сусіди та знайомі в один голос запевняють, що цей старий чоловік ніяк не може мати стосунку до терактів).

А вагітна дружина одного із смертників підірвала себе та двох своїх дітей, коли в її дім прийшла поліція.

Наслідки терактів на Шрі-Ланці: дивіться відео

Невідомо, чи сам Захран Хашим підірвав себе, а чи він живий. Невідомо, чи мав він прямий контакт з "Ісламською державою", чи був місцевим джихадистом, який просто присягнув радикалам на вірність. Однак, ІД відповідальність за вибухи взяла на себе.

Все, що відомо про теракти на Шрі-Ланці – у матеріалі 24 каналу

У місті, де мешкає Маданія, вибухів не було. Але у місті поруч смертник атакував церкву, вбивши принаймні 28 людей. У цьому ж місті розташований будинок Захрана Хашима. Але люди навіть не говорять про нього – бояться. Бояться нових смертей