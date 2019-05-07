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      Теракти на Шрі-Ланці: влада країни затримала або ліквідувала усіх винуватців трагедії

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      Теракти на Шрі-Ланці
      Теракти на Шрі-Ланці / фото з відкритих джерел

      На Шрі-Ланці влада затримала або ж ліквідувала всіх терористів, які були причетні до низки вибухів у католицьких храмах та готелях країни 21 квітня.

      Так, правоохоронні органи Шрі-Ланки конфіскували також усі комплектуючі для виготовлення бомб, які терористи планували використовувати для подальших нападів. Про це з посиланням на поліцію країни передає CNA.

      Читайте також: Теракти на Шрі-Ланці: влада провадить масову депортацію іноземців

      Всі ті, хто організовував чи здійснював теракти, ліквідовані або перебувають під нашою опікою. Двоє підривачів, які готували нову вибухівку для подальших атак, були вбиті. Ми вилучили вибухівку,
      – повідомив виконувач обов'язків начальника поліції країни Чандан Вікрамаратну.

      Зазначимо, що вже у понеділок влада Шрі-Ланки відкрила державні школи для відвідин. Попри це явка учнів там досить низька. Батьки досі бояться ймовірних атак терористів, хоч навчальні заклади країни перебувають під посиленою охороною.

      Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. У країні тривала безстрокова комендантська година. Також на півострові діяли безпрецедентні заходи безпеки: церкви, аеропорти і школи були взяті під посилену охорону. На під'їзді до аеропорту Коломбо стояли патрульні машини поліції і перевіряли усіх, хто проїжджав.

      Теракти на Шрі-Ланці: хроніка останніх подій
      blog_ava
      Стала відомою пріоритетна версія катастрофи літака у "Шереметьєво"
      сьогодні
      3565
      Теги: Серія терактів на Шрі-Ланці Теракт Жертви
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